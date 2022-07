Das ist in Dasing für den Rest des Jahres 2022 geboten

Wandern, Boccia, Singen oder Englisch lernen: In Dasing gibt es einige Freizeitangebote, Termine und Veranstaltungen. Die Highlights für Seniorinnen und Senioren...

Als wäre Dasing nicht schön genug, hat das Leben in der Gemeinde auch noch einen vollen Veranstaltungskalender zu bieten. Langweilig wird es hier garantiert nicht! Einen Auszug der Angebote haben wir hier zusammengestellt.

Dasinger Grillfest 2022

Gesellig sein können die älteren Damen und Herren beim Grillfest am 23. Juli 2022, ab 16 Uhr. Treffpunkt ist bei der Mensa der Mittelschule in Dasing.

Sportlich: Termine für Senioren

Für sportliche Dasinger Seniorinnen und Senioren ist jeden Montag um 14 und 16 Uhr "Boccia spielen" am alten Sportplatz am Bitzenhofer Weg angesagt. Die Boccia-Kugeln werden gestellt.

Bei der Sitzgymnastik in der Mehrzweckhalle der Dasinger Schule kommt der ganze Körper zum Einsatz. Ein Termin steht zum Beispiel am 29. Juli 2022 von 16 bis 17 Uhr an.

Wandern im Wittelsbacher Land, mit und ohne Stöcke, heißt es zu Beginn jeden Monats am Dienstag. Los geht es um 14 Uhr. Treffpunkt ist der Gemeindehof in der Kirchstraße 7 in Dasing. Die nächsten Termine:

2. August 2022

6. September 2022

4. Oktober 2022

8. November 2022

6. Dezember 2022

Online-Veranstaltungen zum Thema "Pflege"

„GesundPflegen in Bayern“ – eine Online-Veranstaltungsreihe „MD im Dialog“ des Medizinischen Diensts Bayern (MD Bayern) findet am 4. August 2022 von 16. bis 17.30 Uhr statt. Es wird um Anmeldung bis 2. August 2022 gebeten. Hier geht es zum Portal.

In der Online-Veranstaltung werden die wichtigsten gesetzlichen Neuerungen für pflegende Angehörige vorgestellt und gezeigt, wie man davon profitiert. Gute Beratung ist in der Pflege besonders wichtig – deshalb erhält man einen Kurzüberblick der Rechte als pflegender Angehöriger sowie Informationen zu wichtigen Beratungs- und Unterstützungsangeboten in Bayern.

Melanie Sommer, die Leiterin des Pflegestützpunktes Main-Spessart, gibt anschließend einen Einblick in die Arbeit der Pflegestützpunkte in Bayern und Praxistipps, wie man die individuelle Pflegesituation optimiert.

Dasinger Seniorenbeirat lädt zum Singen ein

Einmal im Monat heißt es „Musik weckt die Lebensgeister“. Der Dasinger Seniorenbeirat lädt alle Seniorinnen und Senioren zu der Veranstaltungsreihe zum Singen ein. Gesungen werden volkstümliche Lieder mit Akkordeonbegleitung. Jeweils von 14 bis 16 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde in der Kirchstraße 7. Die nächsten Veranstaltungen:

26. Juli 2022

16. August 2022

27. September 2022

25. Oktober 2022

15. November 2022

6. Dezember 2022

20. Dezember 2022

Englischkurs in Dasing

Wer von den Dasinger älteren Damen und Herren sein Englisch auffrischen will, die oder der ist bei diesem Englisch-Kurs richtig. Dabei geht es um Auffrischung bestehenden Wissens und Wortschatzerweiterungen. Der Kurs eigent sich auch, wenn wenig Vorkenntnisse vorhanden sind. Alle Senioren und Seniorinnen sind herzlich willkommen. Jeweils von 10.30 bis 12 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde Dasing in der Kirchstraße. Die Termine für 2022 sind:

14. September 2022

12. Oktober 2022

16. November 2022

14. Dezember 2022

EDV-Kurs für Senioren des Wittelsbacher Landes

In einem EDV-Kurs versucht der Referent anhand einfacher Alltags-Beispiele den Zugang zu Smartphone, PC oder Tablet zu erleichtern. Folgende Fragen werden beantwortet:

Wie maile ich mit dem PC?

Wie arbeite ich mit einem Kalender?

Wie funktioniert das Adressbuch im Smartphone?

Wie lade ich Apps herunter?

Wie komme ich überhaupt ins Internet?

Wie verschicke ich Fotos?

Wie bediene ich ein Betriebsprogramm wieWindows 10

Wie funktioniert ein Schreib-Programm wie Word ?

Jeweils von 17 bis 18.30 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde Dasing in der Kirchstraße. Die kommenden Veranstaltungen sind am:

7. September 2022

12. Oktober 2022

9. November 2022

14. Dezember 2022

Beratungsangebote des Landratsamts Aichach-Friedberg

Ein interessantes Beratungsangebot zu verschiedenen Energiethemen, aber auch zur Unternehmensgründung, bietet das Landratsamt Aichach Friedberg regelmäßig an, teils in Präsenz, telefonisch oder online. Hier ein Überblick:

Kostenlose Energieberatung für Dasinger

Bei der Energieberatung geht es um Fragen bei Neu- und Altbau zu den Themen: Strom- und Energieeinsparung, erneuerbare Energien und Fördermöglichkeiten. Buchbar sind je 45 Minuten kostenlose Einzelberatung von regionalen Energieberatern der Verbraucherzentrale Bayern e.V. im Landratsamt. Termine in der Zeit von 8.30 bis 12.15 Uhr und 14 bis 17.45 Uhr. Nur nach Anmeldung unter (08251)924814. Die nächsten Male im Blick:

8. September 2022

19. Oktober 2022

10. November 2022

1. Dezember 2022

In Dasing gibt es interessante Termine zum Lernen und Aktiv-Sein. Das Landratsamt Aichach-Friedberg bietet regelmäßig Beratungen an, beispielsweise zur Energieeinsparung. Foto: Uwe Bumann, stock-adobe.com

Beratungstermine zu Photovoltaik

Die Photovoltaik-Spezialberatung behandelt alle Fragen bei Neu- und Altbau zu den Themen: Eigenverbrauch, Einspeisevergütung und Batteriespeicher. Die 45-minütige Beratung ist kostenlos und findet im Landratsamt statt zwischen 14 und 17.45 Uhr nach Terminanmeldung unter (08251)92232. Termine gibt es am...

22. September 2022

27. Oktober 2022

24. November 2022

15. Dezember 2022

Unternehmens-/Gründerberatung in Dasing

Bei der Unternehmens-/Gründerberatung stellen einmal im Monat Mitglieder der Aktivseniorinnen und -senioren ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen zur Verfügung. Das Angebot ist für Existenzgründer, kleinere und mittelständische Unternehmen. In Einzelberatungen können Themen wie Gründung, Finanzierung oder Unternehmensnachfolge diskutiert und beratschlagt werden. Eine Anmeldung ist erforderlich bis zum Vortag des Beratungstermins unter (08251)92259. Nähere Informationen gibt es bei der Wirtschaftsförderung des Landratsamtes, Daniela Eder, unter (08251)92102. Die kommenden Beratungstermine: