Im Augsburger Stadtteil Oberhausen kann man von bis Freitag, 23. Dezember 2022, zahlreichen Weihnachtsgeschichten lauschen.

Lustig, besinnlich oder zum Nachdenken – Geschichten halten uns unser eigenes Leben vor Augen oder entführen uns an fremde Orte und in andere Zeiten. Der „Runder Tisch Soziales“ liest noch bis Freitag, 23. Dezember, Wintergeschichten für Kinder, Familien und Erwachsene an verschiedenen Orten in Oberhausen vor.

Weihnachtsgeschichten in Oberhausen. Die Termine:

Die Pfadfinderinnenschaft St. Georg liest Geschichten

Freitag, 16. Dezember, 17 Uhr



Freitag, 16. Dezember, 17 Uhr Wintergeschichte in der Löweneckschule

Freitag, 16. Dezember, 17 Uhr



Freitag, 16. Dezember, 17 Uhr Gitarren-Gesangs Duo Saitenmacher spielen Weihnachtliches (Konzert)

Samstag, 17. Dezember, 19 Uhr



Samstag, 17. Dezember, 19 Uhr Referentenlesung mit Frank Pintsch

Sonntag, 18. Dezember, 11 Uhr



Sonntag, 18. Dezember, 11 Uhr Referentenlesung mit Reiner Erben

Sonntag, 18. Dezember, 15 Uhr



Sonntag, 18. Dezember, 15 Uhr Geschichten für Kinder

Montag, 19. Dezember, 13 Uhr



Montag, 19. Dezember, 13 Uhr Marion Buk-Kluger liest im Hotel Alpenhof

Montag, 19. Dezember, 17 Uhr



Montag, 19. Dezember, 17 Uhr G´schichtla aus de Weschdliche Wäldr

Dienstag, 20. Dezember, 14 Uhr



Dienstag, 20. Dezember, 14 Uhr Das Augsburger Staatstheater macht Musiktheater

Dienstag, 20. Dezember, 17 Uhr



Dienstag, 20. Dezember, 17 Uhr Stockbrotgeschichten

Donnerstag, 22. Dezember, 16 Uhr



Donnerstag, 22. Dezember, 16 Uhr Angelika Haselböck liest Geschichten

Freitag, 23. Dezember, 17 Uhr

Alle Termine und weitere Informationen finden Sie auch online.