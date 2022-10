Blauer Raum für Seminare

Endlich mehr Platz drinnen: Der Blaue Raum ergänzt das Angebot im Umweltzentrum Schmuttertal. Hier können künftig Veranstaltungen aller Art stattfinden.

Er heißt „Der blaue Raum“, ist für bis zu 80 Personen geeignet und bietet nun endlich Platz für größere Veranstaltungen im Innenbereich. Darüber freut sich Anna Röder, Leiterin des Umweltzentrums Schmuttertal, sehr. „Ob Workshops, Seminare, Ausstellungen oder Konzerte – all das können wir jetzt auch veranstalten, wenn das Wetter nicht gut ist“, berichtet sie. Bereits am 21. Mai wurde der Raum offiziell eingeweiht und ergänzt seither die Möglichkeiten der Einrichtung an der Schmutter.

Mehr Platz für Seminare

Der Mehrzweckraum in der alten Mühle kann von Schulklassen, Betrieben oder von Teilnehmern an Workshops, welche das Umweltzentrum regelmäßig anbietet, genutzt werden. Ausgestattet mit Beamer, Laptop, Leinwand und Lautsprechern, ist auch für das notwendige Equipment gesorgt.

Der 2013 vom Markt Diedorf erworbene Hof, der früher landwirtschaftlich genutzt wurde, dient heute der Umweltbildung. In den Sommerferien finden seit vielen Jahren die Kinder-Umweltwochen statt, auch die Saatgutbörse im Frühling und das Drachenfest im Herbst sind beliebte Veranstaltungen des Umweltzentrums.