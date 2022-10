Sie fliegen wieder: Drachenfest in Diedorf

Der Herbstwind lädt ein, die Dachen steigen zu lassen. Das nutzt das Umweltzentrum in Diedorf und veranstaltet am 8. Oktober wieder das beliebte Drachenfest.

Der Herbstwind lädt ein zum Drachenfest an der Schmutter in Diedorf-Kreppen. Das Umweltzentrum hat ein buntes Programm für alle Altersklassen vorbereitet: Flugdrachen basteln, Lesungen und weitere Mitmachgebote für Kinder und kreative Programmpunkte für Erwachsene.

Auf der Drachenwiese können anschließend all die bunten Drachen in die Luft steigen, vom mitgebrachten Profi- bis zum selbst gebastelten Kinderdrachen und ein Drachenfeuer wärmt Besucherinnen und Besucher an einem kühlen Herbsttag.

Drachen steigen lassen macht hungrig

Zur Stärkung verwöhnt die Kochschule Neusäß mit Kaffee und Kuchen, Getränken und Herzhaftem aus dem Kiosk oder man bäckt sich selbst einen Kräuterfladen im Lehmbackofen.

Didgeridoo und Sphärentöne hören wir drei Mal von Akusdix mit Martin Dix und mit einer Feuershow lässt Fabio Esposito den Nachmittag ausklingen.

Veranstaltungsort:

Umweltzentrum Diedorf, Augsburger Straße 24, 86420 Diedorf-Kreppen

Termin

Samstag, 8. Oktober, von 14 bis 18 Uhr

Eintritt

7 Euro Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, 8 Euro Erwachsene, 18 Euro pro Familie

Programm

Die Drachenwiese ist von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet.

ist von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. Drachenworkshop um 14.30, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr. Dauer jeweils ca. 1 Stunde. Kosten: 12 Euro. Außerdem kann ein fertiger Drachen für Kinder erworben werden.

Didgeridoo und Sphärentöne mit Martin Dix um 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr.

um 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr. Ein Drache zeigt sich auf der Drachenwiese : 15 und 16 Uhr.

: 15 und 16 Uhr. Geschichten im Weidetipi: Lesung für Kinder ab vier Jahren um 15 Uhr, für Kinder ab zehn Jahre um 16 Uhr.

Feuershow mit Fabio Esposito um 17.30 Uhr.

Wetter

Bei Dauerregen entfällt die Veranstaltung.

Aktuelle Informationen

umweltzentrum-schmuttertal.de