Schwabentag und Museumsnacht werden zusammen gefeiert

In den Bussen gilt Maskenpflicht

Die Busse fahren alle 30 Minuten. Letzte Abfahrt ist um 23 Uhr am FeuerHaus, die letzte Rückfahrt um 24 Uhr

Bauernmarkt: Regionale Produkte und Schmankerl am Tandlmarkt

Mittelaltermarkt: Handwerkervorführungen, Lager und Musik am Unteren Stadtplatz

Ritterspektakel, Bardensänger und mystische Musik am Burgplatz Oberwittelsbach

Burgplatz Oberwittelsbach: Wie zieht sich ein Ritter an? Zwei vollgerüstete Ritter erklären ihre Ausrüstung; Kinderspiele, Stockbrot

San Depot: 10 bis 18 Uhr Kunstworkshop für Jugendliche unter der Leitung von Künstlerin Eva Krusche. Anmeldungen noch bis heute, 23. September, per E-Mail an angelika.man@aichach.de

Führungen