Die wichtigsten Infos zum Weinfest in Schwabmünchen 2023

Hoch her geht es am Sonntag, 22. Oktober 2023, in Schwabmünchen. Dann steht das traditionsreiche Weinfest mit einem verkaufsoffenen Sonntag auf dem Programm.

Am Sonntag, 22. Oktober 2023, findet in Schwabmünchen das alljährliche Weinfest der Werbegemeinschaft Schwabmünchen e.V. statt. Seit nahezu 8000 Jahren bauen die Menschen Wein an, die Ursprünge liegen in Georgien und Armenien. Heutzutage werden über 1000 Sorten kultiviert – von denen man zu der Veranstaltung in der Fugger- und Luitpoldstraße in Schwabmünchen einige genießen kann.

Das Schwabmünchner Weinfest 2023

Egal ob Rose-, Rot- oder Weißwein – für jeden Weinliebhaber werden von den unterschiedlichsten Ausstellern süffige Rebensäfte angeboten. Auch das Angebot der herzhaften Spezialitäten konnte zum Weinfest 2023 um ein Vielfaches erweitert werden. So gibt es neben der traditionellen Bratwurst auch Folgendes:

Spiralkartoffel

Flammkuchen

Baumstriezel

Crêpes

und vieles mehr.

Verkaufsoffener Sonntag in Schwabmünchen

Sich kulinarisch verwöhnen lassen und gleichzeitig die neuesten Herbsttrends entdecken? Das bietet das Schwabmünchner Weinfest auch 2023 wieder seinen Besuchern. Dazu gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag. Beginn ist um 12.30 Uhr, Ende gegen 17.30 Uhr. In dieser Zeit öffnen die örtlichen Unternehmen ihre Türen und laden zu einem entspannten Herbstbummel ein. Klar, dass man dabei auch schon einmal Geschenkideen für das gar nicht mehr so ferne Weihnachtsfest entdecken und sich das ein oder andere Schnäppchen sichern kann.

In der Luitpoldstraße findet außerdem die Ausstellung „Emissionsfrei in die Zukunft“ der Schwabmünchner Autohändlern statt.

Der Verkehr zur Veranstaltung in Schwabmünchen

Alle Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto zum Weinfest nach Schwabmünchen kommen, sollten beachten, dass die Luitpold- und Fuggerstraße am Sonntag, 22. Oktober 2023, zwischen 10 und 19 Uhr für den öffentlichen Verkehr gesperrt sind. Parkplätze findet man auf dem Festplatz, am Schrannenplatz und an der Geyerburg.

