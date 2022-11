Hobbykünstlermarkt und Christkindlmarkt: In Horgau ist was los!

Weihnachtlich geht das Jahr 2022 in Horgau in die besinnliche Zeit. So finden nach Corona-Zwangspause sowohl der Hobbykünstler- als auch der Christkindlmarkt wieder statt.

Hobbykünstlermarkt in der Horgauer Rothtalhalle

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause findet am Sonntag, 20. November 2022, wieder der beliebte Hobbykünstlermarkt in der Horgauer Rothtalhalle statt. Von 10 bis 17 Uhr bieten rund 50 Aussteller ihre Waren an. Dabei ist von Krippen über Vogelhäuschen bis hin zu diversem Selbstgestrickten alles dabei. Die Veranstalter laden zum gemütlichen Bummel im Warmen ein und haben selbstverständlich auch für die nötige Bewirtung gesorgt. Ein Hingucker im geschmückten Ausstellungsraum ist sicherlich der große Weihnachtsbaum.

Horgauer Christkindlmarkt auf dem Martinsplatz und in der Schulturnhalle

Es war eine gute Tradition in Horgau. Alle zwei Jahre freute man sich dort auf eine ganz besondere Veranstaltung: den Christkindlmarkt. Zuletzt konnte dieser allerdings 2018 durchgeführt werden. 2020 machte die Pandemie den Organisatorinnen und Organisatoren einen Strich durch die Rechnung, der anvisierte Ersatztermin 2021 fiel aus demselben Grund aus. Nun steht die Rückkehr des Christkindlmarkts an die beiden Veranstaltungsorte Martinsplatz und Schulturnhalle unmittelbar bevor: Am Freitag, 2., und Samstag, 3. Dezember 2022, ist Zeit für ein besinnliches Zusammenkommen in wohliger Atmosphäre. Selbstverständlich lockt der Markt auch mit einem breiten kulinarischen Angebot sowie einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm.

Besinnliche Kulisse: Lagerfeueratmosphäre und viel Lichterglanz verleihen dem Christkindlmarkt in Horgau den nötigen Charme. Foto: Andreas Lode

Angebote Horgauer Christkindlmarkt 2022

Änderungen vorbehalten!

Auf dem Martinsplatz

Kulinarik: Glühwein, Stollen, Kinderpunsch, Grappa und Willi, Soljanka, Lebkuchen, Bockbier, Bier, Schupfnudeln mit Kraut, Crêpes, Cappuccino, heißer Caipi, heißer Lillet, heißer Aperol, Steak-Semmel, Likör in der Schokowaffel, hausgemachte Küchle, Prosecco-Punsch, Kässpatzen, Candy-Bar, Bio-Orangen-Punsch, gebrannte Mandeln, Schoko-Frucht-Spieße, Kartoffellocken, Waffeln, Apfelpunsch, Bosna, Bratwurst, Würstchen

Sonstiges: Engel aus Nespresso-Kapseln, Kinderspiele, Pony-Reiten (Samstag, 16 Uhr), Nikolausbesuch (Samstag, 16.30 Uhr), Basteleien

In der Schulturnhalle

Kulinarik: Käse, Marmelade, Baumstriezel

Sonstiges: Holz-Deko, Taschen, selbstgebastelte Weihnachtskarten, besondere Geschirrtücher, hausgemachte Mützen, Schals, Handschuhe, Stulpen, Winter-Accessoires, selbstgebastelter Weihnachtsschmuck, Modeschmuck, Perlen-Tiere (nur am Samstag), genähte Handarbeiten, Edelsteine und Edelschmuck

Rahmenprogramm Horgauer Christkindlmarkt 2022

Änderungen vorbehalten!

Freitag, 2. Dezember 2022

18 Uhr Beginn 18 bis 19 Uhr Weihnachtsmusik mit den Rothtaler-Musikanten auf dem Martinsplatz 19 Uhr Begrüßung und offizielle Eröffnung durch Pfarrer Reinfried Rimmel und 1. Bürgermeister Thomas Hafner . Im Anschluss kommt das Christkind samt musikalischer Begleitung der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau . 20 bis 21.30 Uhr Unterhaltungsmusik mit Dieter Bartl

Samstag, 3. Dezember 2022