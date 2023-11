Gersthofer Wintermärchen 2023 mit Stockerbahn eröffnet

Am 30. November 2023 startet der Weihnachtsmarkt Gersthofer Wintermärchen. Auch die Stockerbahn gibt es wieder. Hier gibt es Infos zu Öffnungszeiten und Programm.

Es wird wieder märchenhaft: Am Donnerstag, 30. November 2023, startet das Gersthofer Wintermärchen – der Weihnachtsmarkt mit Angeboten von Hobbykünstlern, Gastronomen und Live-Musik in zünftigem Hüttenambiente – auf dem Rathausplatz. Michael Wörle, Erster Bürgermeister spricht um 18 Uhr die Eröffnungsworte, damit kann das Märchen beginnen. Bis 30. Dezembern 2023 gibt es täglich eine feine Auswahl an deftigen und süßen Schmankerln, Glühwein, Punsch und gute Unterhaltung. Eine detaillierte Programmübersicht steht rechts im Info-Kasten.

Schon vorher, ab Freitag, 24. November 2023, kann man sich sportlich auf der Stockerbahn versuchen. Ob beim betreuten Turnier oder beim Blattlschießen – Spaß ist garantiert. Und zwar für Groß und Klein, denn bei den Stöcken handelt es sich um Schülerstöcke, die für Kinder ab zehn Jahren und Anfänger gleichermaßen geeignet sind.

Alle Details zum Gersthofer Weihnachtsmärchen 2023 im Überblick

Stockerbahn

Die Stockerbahn sowie die Gastronomieangebote um den Gersthofer Weihnachtsbaum haben ab sofort bis 30. Dezember täglich folgendermaßen geöffnet:

Montag bis Mittwoch von 12 bis 20 Uhr

Donnerstag bis Sonntag von 12 bis 21 Uhr.

Reservierungen sind möglich per E-Mal an veranstaltung@gersthofen.de

Weihnachtsmarkt Gersthofer Wintermärchen

Lesen Sie dazu auch

Am Donnerstag, 30. November 2023, startet auch der Weihnachtsmarkt Gersthofer Wintermärchen mit folgenden Öffnungszeiten:

Donnerstag und Freitag von 16 bis 21 Uhr

Samstag und Sonntag von 14 bis 21 Uhr

Schließzeiten

An Heilig Abend und dem ersten Weihnachtsfeiertag, 24. und 25. Dezember 2023, bleiben die Stockerbahn sowie der Weihnachtsmarkt in Gersthofen geschlossen.

Basar der Vereine

Zudem findet der Basar der Vereine am Sonntag, 26. November 2023, von 13 bis 18 Uhr statt. Der Basar findet zu Gunsten der Gersthofer Stiftung „Hilfe in Not“ statt. Traditionell laden dazu die Gersthofer Ortsvereine ein. (pm)