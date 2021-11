2700 Jahre alt

Aufwendig restaurierte "Münster Mumie" zurück im Museum

Die aufwendig restaurierte «Münster-Mumie» ist wieder im Archäologiemuseum der Universität Münster. Das dreiteilige Ausstellungsstück ist nach zwei Jahren Wanderausstellung in Japan zurück in der Ausstellung.

Vor ein paar Jahren sorgte eine Mumie in Münster für ein kleine Sensation. Zeitweise wurde sie in Japan ausgestellt. Doch nun kehrt sie wieder an ihren angestammten Platz zurück.