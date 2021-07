Mit dem Bus in die Welt

Vielfältige Angebote mit effektivem Hygienekonzept

Bequem lehnt man sich zurück, unterhält sich mit dem Sitznachbarn oder schaut auf die am Fenster vorbeifliegende Landschaft. Zwischendurch informiert die Reiseleitung charmant über Sehenswertes oder Interessantes zum Ziel. Und wenn der kleine Hunger kommt oder der Durst quält, sorgt der Service mit heißen Wienern und Getränken für Abhilfe. Ja, so eine Fahrt im modernen Reisebus sorgt für Urlaub von Anfang an.

Ob „mal schnell“ zum Skifahren in die angesagten Pistengebiete, eine mehrtägige Reise mit Stadtbesichtigungen, zu Kulturevents, zum Wellness oder komfortabel zu den Stränden Europas – mit dem Bus kommen Urlauber nahezu an jedes Ziel. Und das auf eine der sichersten und umweltfreundlichsten Reisearten.

Busunternehmen der Region versorgen Interessenten mit aktuellen Katalogen und helfen bei der Urlaubsplanung gerne weiter. Dabei beschränken sich ihre Angebote nicht nur auf das nähere Europa. Oft werden sie auch mit Flug- und Schiffsreisen kombiniert und sogar Ziele in der Karibik, den USA oder Nordeuropa angeboten.

Auch hinsichtlich den geltenden Hygieneregeln zum Schutz vor Corona sind Urlauber hier in den besten Händen. Ob Sitzabstand, Desinfektion oder Belüftung – mit den Reiseunternehmen der Region reist man sicher und sorgenfrei. bim/nake