Die neuen Reisekataloge sind da!

Jetzt blättern und planen: Bei Hörmann Reisen sind jetzt Buchungen für Weihnachten und Silvester sowie für kommendes Jahr Kreuzfahrten und Rundreisen möglich.

Reisen ist endlich wieder möglich und wird es – nach dem heutigen Stand – vermutlich auch künftig sein. Warum also nicht einen verregneten Herbsttag nutzen, in den neuen Katalogen von Hörmann Reisen blättern und Reisepläne schmieden?

Eine besonders schöne Reisezeit bescheren uns die letzten Tage des Jahres – vor allem in diesem Jahr, wenn wir wieder in geselliger Runde zusammen sein dürfen. Viele Städte zeigen sich wieder festlich geschmückt und eine heitere und friedvolle Stimmung wird verbreitet.

Die Advents- und Feiertage im festlichen Ambiente verbringen

In der Adventszeit in die verschneiten Berge an den Wolfgangsee, zum festlichen Adventskonzert nach Salzburg oder zum entspannten Aufenthalt in die Wachau. Für die jungen Gäste präsentiert sich der Europa Park zur Adventszeit im Lichtermeer.

An Weihnachten findet man verführerische Angebote im Inland wie im Schwarzwald oder in Thüringen, gemütlich-feierliche Stimmung in Österreich, zum Beispiel Maria Alm, Murau, Mostviertel, Wachau, Seefeld oder Windischgarsten und mediterrane Verlockungen am Mittelmeer wie beispielsweise in Bibione odert Istrien. Die Festtage um Silvester kann man beispielsweise in Dresden, Leipzig, Slowenien oder Oberitalien genießen.

Mit dem Kreuzfahrtschiff ganz entspannt übers Meer reisen

Entspannt über die Wellen des Meeres zu gleiten, das Auge versonnen zum Horizont zu richten, dabei einen erfrischenden Cocktail zu genießen und dann in aufregende Städte einzutauchen – das bedeutet Kreuzfahrt mit MSC Kreuzfahrten, Costa, MEIN SCHIFF. Die Gäste erwarten abwechslungsreiche Zielgebiete in ganz Europa, mediterrane Seereisen zu den weltoffenen Städten des westlichen Mittelmeers, wie Barcelona, Marseille, Palermo oder Palma de Mallorca. Die an der Adria gelegenen Zauberorte Dubrovnik, Korfu und die Ägäis-Schönheiten Santorin und Istanbul im Osten. Im Norden des Kontinents liegen die Perlen der Ostsee – St. Petersburg, Tallin, Stockholm. Und im Nordmeer geht es zu den Norwegischen Fjorden bis zum Nordkap oder gar nach Spitzbergen und Island.

Bei allen Kreuzfahrten inklusive: Transfer ab/bis Augsburg im 5-Sterne-Bus LUXUS CLASS ohne Zwischenübernachtung direkt und bequem zum Schiff oder zum Abflughafen. Außerdem enthalten ist die Hörmann-Reiseleitung während der kompletten Reise und Premium-Alles-Inklusive bei fast allen Kreuzfahrten.

Mit Hörmann eine Flusskreuzfahrt zu den schönsten Städten Europas machen

Und das Zimmer reist mit! Hörmann Reisen nimmt einen mit zu den französischen Strömen Loire, Seine und Rhône oder in die deutschen Regionen an Rhein, Mosel, Elbe und Saar. „Genießen Sie die hervorragende Küche an Bord. Getränke zu allen Mahlzeiten und an der Bar sind im Reisepreis inkludiert“, erklärt Philipp Hörmann.

„Buchen Sie jetzt, denn Ihre Anzahlung beträgt bis zum 31. Oktober 2021 nur einen Euro. Bis dahin stornieren Sie auch kostenfrei“, so der Experte weiter. Alle Reisen ab sieben Tagen für das Jahr 2022 sind bereits buchbar. Planungssicherheit bietet auch der HÖRMANN-Vorteil, mit dem man heute buchen, nur einen Euro anzahlen und bis 21 Tage vor der Reise kostenfrei stornieren kann. Von Sizilien bis Nordkap werden alle Reisen im 5-Sterne-Fernreisebus oder dem exklusivem 5-Sterne-VIP-Linern (nur 27 Sitzplätze) bereist.

Weitere Infos und Angebote gibt's hier.