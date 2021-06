Neustart: Die aktuellen Tipps zum Reisen von Hörmann-Reisen

Ab dem 1. Juli geht es wieder los: Sommer, Urlaub, Reisen! Sind Sie schon bereit? Seit 85 Jahren steht Hörmann-Reisen für einzigartige Reiseideen. Welche Tipps Mathilde und Xaver Hörmann für 2021 haben, erfahren Sie hier…

Wenn man einen der zahlreichen Stammkunden von Hörmann Reisen fragen würde, was denn einen Urlaub mit dem Familienunternehmen besonders auszeichnet, dann würde man wohl zu hören bekommen: Die Hotels, in denen man untergebracht ist, sind immer ausgezeichnet, dazu kommt ein attraktives und umfangreiches Rahmenprogramm.

Mit Hörmann an die Adria, nach Kroatien und an den Gardasee

„In der Tat legen wir auf die Auswahl der Hotels ein besonderes Augenmerk, schließlich ist die Qualität des Hotels die Grundvoraussetzung für einen erholsamen Urlaub - und das ist unser oberstes Ziel“, sagt Xaver Hörmann. „Dank langjähriger Partnerschaften können wir für diese Qualität der Unterkünfte bei einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis bürgen.“ So hält es das Reiseunternehmen bereits seit 85 Jahren – und davon kann man sich bei zahlreichen verschiedenen Jubiläumsreisen selbst informieren.

Die Top-Drei Reiseziele für 2021 auf einen Blick:

Das Sea Park Family Resort an der Adria in Guilianova

Das Hotel Parentium in Porec auf Istrien in Kroatien

Das Hotel Kristal in Riva am Gardasee in Italien

Beispielsweise geht es von 19. bis 24. September an die Adria nach Guilianova. Im Sea Park Family Resort, direkt an der Strandpromenade gelegen, kann man das „dolce far niente“, das süße Nichtstun, genießen. Mit der Euphrasius-Basilika beheimatet Porec nicht nur ein Weltkulturerbe, auch das Hotel Parentium liegt in dem beliebten Badeort auf der Halbinsel Istrien im Westen Kroatiens. Dorthin geht es vom 26. bis zum 30. September. Eine letzte Empfehlung aus etlichen weiteren Angeboten: Das Hotel Kristal in Riva wird vom 15. bis 18. Oktober angesteuert. Dann stehen erholsame Tag am Gardasee auf dem Programm.

Reisen mit dem Reisebus – träumen mit denen von Hörmann

85 Jahre Hörmann Reisen – das bedeutete 85 Jahre einzigartige Reiseideen. Schon immer war das Familienunternehmen Vorreiter in Sachen Buskomfort. Heute bilden klassifizierte Reisebusse in der 5-Sterne-Ausstattung LUXUS CLASS den Fuhrpark. Geschulte Chauffeure und qualifizierte Reiseleiter während der gesamten Reise sind ebenso Standard wie erfahrenen Stadtführer, Wanderführer und Radguides am Reiseziel.

„Wir möchten unsere Kunden inspirieren. Ihre Reiseträume und -wünsche sind für uns wie kleine Sterne, die wir für sie vom Himmel holen möchten, denn wir setzen alles daran, dass sie mit uns die Magie des Augenblicks erleben und ihre Reiseträume in Erfüllung gehen“, verspricht Mathilde Hörmann.

Andrea Tata vom Sea Park Hotel Guilianova

Sea Park Hotel Guilianova gratuliert Hörmann zum Jubiläum

„Schon seit der Eröffnung des Sea Park Family Resort & Spa an der Strandpromenade von Giulianova arbeiten wir mit Hörmann Reisen zusammen - mittlerweile können wir auf 15 Jahre vertrauensvolle Partnerschaft zurückblicken, die von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist. Wir freuen uns, dass wir in den Jahren so viele Menschen aus Ihrer Region die Schönheit der Abruzzen zeigen konnten und sie in unserem Hotel willkommen heißen durften. Ich persönlich, meine Familien und alle Mitarbeiter gratulieren der Familie Hörmann ganz herzlich zu 85 Jahren bester Reisetradition und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, so Andrea Tata vom Sea Park Hotel Guilianova.