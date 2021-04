ANZEIGE

Athen: Griechenland öffnet den Tourismus ab 14. Mai

Foto: Eurokinissi/Eurokinissi via ZUMA Wire/dpa

Trotz steigender Corona-Zahlen will die griechische Regierung Besuchern aus anderen EU-Ländern die Einreise erleichtern.

Griechenland will die Tourismussaison retten und treibt die Öffnung voran. So soll schon in wenigen Wochen die Quarantänepflicht für Besucher aus anderen EU-Ländern wegfallen.