Das neue Jahr stilvoll einläuten

Jetzt ist es höchste Zeit, Reisen für Weihnachten und Silvester buchen. Mit dem Bus ist das ganz entspannt möglich. Bei jedem Wetter und in jedem Alter.

Das Jahr 2021 neigt sich so langsam dem Ende zu und viele fragen sich, wie sie die Feiertage rund um Weihnachten und Silvester verbringen werden. Warum nicht einfach mal verreisen? In den sonnigen Süden, auf einen verschneiten Berggipfel, in einem Hotel mit vielen anderen Menschen feiern – wie hätten Sie's denn gern?

Ob Musicalreise oder Skitrip, Reise nach Italien oder doch lieber innerhalb Bayerns – die Auswahlmöglichkeiten sind groß und es findet sich sicherlich das Passende für jeden Geschmack, Geldbeutel und die gewünschte Reisedauer. nlk