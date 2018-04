Anzeige

Cancún oder Ko Samui: Wo Urlauber derzeit baden können

So langsam kommt der Frühling in Deutschland in Schwung. Doch von Wassertemperaturen wie in der Badewanne sind die deutsche Nord- und Ostseeküste noch sehr weit entfernt. Warum also nicht die Koffer packen und per Flieger nach Mexiko oder Thailand düsen?

Angenehme Badetemperaturen finden Urlauber derzeit nur außerhalb Europas. Die Kanaren sind mit 18 bis 20 Grad noch relativ kühl. Das Rote Meer in Ägypten kommt dagegen auf 23 Grad. Das teilt der Deutsche Wetterdienst mit.

An Sydneys Stränden in Australien hat das Meer immerhin 22 Grad. Deutlich wärmer sind die Karibik, der Indische Ozean und Südostasien. In Mexiko hat das Meer 27 Grad, auf den Malediven 29 Grad und in Thailand 30 Grad. (dpa)

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 11-13 Algarve-Küste 15-16 Azoren 16-17 Kanarische Inseln 18-20 Französische Mittelmeerküste 13-14 Östliches Mittelmeer 16-19 Westliches Mittelmeer 13-15 Adria 12-15 Schwarzes Meer 7-13 Madeira 18 Ägäis 14-18 Zypern 19 Antalya 19 Korfu 16 Tunis 15 Mallorca 14 Valencia 14 Biarritz 12 Rimini 14 Las Palmas 19

Wassertemperaturen an Fernreisezielen: Rotes Meer 23 Südafrika 20 Mauritius 31 Seychellen 31 Malediven 29 Sri Lanka 29 Thailand 30 Philippinen 28 Tahiti 30 Honolulu 24 Kalifornien 17 Golf von Mexiko 27 Puerto Plata 25 Sydney 22

