2023 ist für das ländliche Bad ein ganz besonderes Jahr, schließlich wird die die Chrysantiquelle 50 Jahre alt. Ein Blick zurück: Viele Menschen versammelten sich damals an einem Bohrloch inmitten einer grünen Wiese. Langsam trat heißes, dampfendes Wasser aus der Erde, nachdem ein Bohrkopf bis in 1618 Meter Tiefe des Urgesteins vorgedrungen war und auf 70 Grad heißes und hoch mineralisiertes Thermalwasser stieß.

Dieser Tag markierte den Beginn einer Erfolgsgeschichte, die noch heute andauert: Es war die Geburtsstunde des ländlichen Bades. Die Quelle wurde nach dem Ortsheiligen Chrysantus getauft. Noch an der Bohrstelle entwickelte sich ein reger „Badetourismus“. In provisorisch aufgestellten Wannen badeten die Menschen, und schnell war von einer besonderen Wirkung des Wassers die Rede.

Der heilende Effekt wurde längst wissenschaftlich durch Prof. Dr. Heinrich Drexel vom Institut für medizinische Balneologie und Klimatologie der Universität München verbrieft. Bei der für dieses Gutachten notwendigen Untersuchung von mehreren Hundert Patienten stellte der legendäre Mediziner und Badearzt Dr. Erich Oberhauer bei 85 Prozent einen Kurerfolg mit eindeutiger Besserung der Beschwerden fest. Dies war die medizinisch-kritische Auswertung der Reihenuntersuchung. Nach ihrem subjektiven Empfinden gefragt, attestierten nämlich sogar 100 Prozent der Patienten eine eindeutige Besserung.

Das Bad Birnbacher Heilwasser wirkt eben doppelt – gegen Rheumatismus und gegen Pessimismus... Nun, dabei alleine haben es die Birnbacher nicht bewenden lassen. Fünf Jahrzehnte nach dem Fund weist die Rottal Terme mehr als 30 Becken mit einer Fläche von rund 2600 Quadratmeter auf. Hunderttausende Besucher haben seither die ungebrochene Heilkraft des Wassers kennen und schätzen gelernt. Besondere Highlights in der Rottal Terme sind der 105 Meter lange (und damit Europas längster) Thermenbach, das facettenreiche Therapiebad oder die Salzwasser- Lagune, in der man dem Alltag buchstäblich entschwebt.

Und auch in der Forschung war man stets aktiv. Zuletzt wurde mit der Ludwig-Maximilians- Universität die erste von allen gesetzlichen Krankenkassen anerkannte Kompaktkur zur Stress- und Burn- Out-Prävention entwickelt. „AGES - Aktiv gegen Erschöpfung und Stress“ heißt diese Kur, die nachweislich hervorragende Ergebnisse liefert. Die offene Badekur ist zurück: Die „ambulante Vorsorgemaßnahme“, besser als „offene Badekur“ bekannt, ist wieder Pflichtleistung aller gesetzlichen Krankenkassen.

Bis zu drei Wochen dauert diese Kur, die vom Badearzt begleitet wird. Dieser kann auf zahlreiche Verschreibungsmöglichkeiten der physikalischen Therapie zurückgreifen, darunter auch auf das ortsgebundene Heilmittel, das Original Bad Birnbacher Heilwasser. Arztkosten werden dabei komplett von der Kasse übernommen, Behandlungen zu 90 Prozent.

Gut zu wissen: Auch die erfolgreiche Kompaktkur „AGES – Aktiv gegen Erschöpfung und Stress“ fällt unter diese Regelung.

