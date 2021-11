Digitale Generation

Gaming im Wolkenkratzer: Neue Attraktion öffnet in Stockholm

In Schweden soll das weltweit größte Gamingcenter eröffnen - in einem Wolkenkratzer.

Spielen im größten Gamingcenter der Welt: Das soll von Ende November an in Stockholm möglich sein. In Schwedens Hauptstadt eröffnet mit "Space" ein neues Zentrum für digitale Kultur.