Anzeige

Dolce Vita im Herbst

Für Naturfreunde eröffnet sich jetzt in den Südtiroler Bergen eine Kulisse voller intensiver Farben. Die tiefer stehende Sonne lässt die schroffen Gipfel rot erglühen und die Nadeln der Lärchen verfärben sich leuchtend gelb.

Bei geführten Abendwanderungen kann man das Spektakel in aller Ruhe auf sich wirken lassen. Auch in kulinarischer Hinsicht beginnt eine verheißungsvolle Zeit. Die Apfel- und Traubenernte ist in vollem Gange und zum traditionellen Törggelen öffnen Buschenschänken ihre Bauernstuben. Mit Blick auf die herbstlich-mediterrane Landschaft schmecken die regionalen Spezialitäten wie Speck, Schüttelbrot, geröstete Kastanien und junger Wein besonders gut. djd Viele Tipps für eine genussvolle und erholsame Auszeit gibt es beispielsweise unter

www.suedtirol.info