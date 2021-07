Ein eigener Berg gefällig?

Fels in der Sächsischen Schweiz zu verkaufen

Nicht nur Inseln stehen gelegentlich zum Verkauf. In der Sächsischen Schweiz hat es nun ein knapp 400 Meter hoher Fels in die Immobilien-Anzeigen geschafft. Was steckt hinter dem Angebot?