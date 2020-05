Anzeige

Eine Auszeit in Bad Füssing genießen

Johannesbad Hotels in Bad Füssing: Wellness, Beauty und Yoga sorgen für pure Entspannung und lassen einen den Alltagsstress vergessen.

Pure Urlaubsfreude in Bad Füssing. Der Ort in Niederbayern zählt zu den beliebtesten Destinationen in Bayern und bietet mit der größten Thermenlandschaft Europas reine Erholung. Mit rund 460 Kilometer Rad- und Wanderwegen durch das schöne Inn- und Rottal ist auch für sportlich Aktive einiges geboten.

Die fünf Johannesbad Hotels bieten dabei stets das passende Angebot für den persönlichen Wohlfühl-Urlaub. Das Johannesbad Thermalhotel „Ludwig Thoma“ verfügt dabei nicht nur über einen eigenen Indoor-Pool mit Thermalwasser, sondern erwartet seine Gäste auch mit kulinarischen Genüssen in der Brasserie „Le Pastis“. Leichte mediterrane Küche steht dabei ebenso wie Gerichte nach altbewährter bayerischer Tradition auf der Karte. Pluspunkt: Das Restaurant ist auch für externe Gäste geöffnet. Gleich nebenan befindet sich das familiäre Johannesbad Hotel „Phönix“, das durch Gemütlichkeit und seinen kleinen, aber feinen Wellnessbereich besticht. Besonders Single-Reisende wissen das Hotel sehr zu schätzen. Wer direkt am Puls des Geschehens sein möchte, ist im Johannesbad Hotel „Füssinger Hof“ genau richtig. Im Ortskern gelegen sind Kurplatz, Flaniermeilen, Restaurants und Cafés nur wenige Schritte entfernt.

Johannesbad Hotel Königshof: Neuer Wellnessbereich im Zeichen des Salzes

Direkt am Kurpark gelegen lockt das Johannesbad Hotel „Königshof“ mit einem neuen Wellnessbereich. Dieser wurde Anfang des Jahres rundum erneuert und um 300 Quadratmeter erweitert. Hier dreht sich alles rund um das Thema Salz. Im Indoor-Pool sorgt beispielsweise Meersalz für Schwerelosigkeit beim Schwimmen und ein angenehmes Hautgefühl.

Eine Besonderheit und einzigartig sind dort die beiden Gradierwerke. Dabei fließt Salzwasser über Birkenreisig, sodass das Wasser fein zerstäubt wird, wodurch ein einzigartiges Raumklima mit wohltuender Wirkung für Bronchien, Nasen- und Stirnhöhlen entsteht.

In der neuen Vulkansauna kommen Saunagänger voll auf ihre Kosten, außerdem bieten Infrarotkabinen und eine Dampfsauna wohlige Wärme. Verschiedene Erlebnisduschen und Ruheräume runden das Wellness-Erlebnis ab. Im ebenfalls neuen Beautybereich können die Gäste zudem bei einer Massage herrlich relaxen. Ob klassische Rückenmassage, mit Aromaöl oder Klangschalen – es wartet Entspannung pur.

Der große Kurpark und die weitläufige Kulturlandschaft rund um Bad Füssing bieten viele Möglichkeiten, die Natur zu entdecken. In allen fünf Johannesbad Hotels können die Hotelgäste täglich am kostenlosen Aktivprogramm teilnehmen. Neben bekannten Aktivitäten wie Gymnastik und Nordic Walking bieten die Hotels auch Waldbaden an. Dabei geht es darum, die Natur bewusst wahrzunehmen und mit ihr in Kontakt zu treten – ein herrlich entspannendes Erlebnis. pm/ehsy

