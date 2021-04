ANZEIGE

Einreisen aus Indien werden stark begrenzt

Foto: Naveen Sharma/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Die Bundesregierung hat Indien als Virusvariantengebiet eingestuft. In Deutschland gilt nun ein weitgehendes Einreiseverbot für Menschen, die sich zuvor in Indien aufgehalten haben.

Im Umgang mit der Corona-Variante aus Indien hat die Bundesregierung jetzt nachgesteuert. Eine Verbreitung von B.1.617 in Deutschland soll damit verhindert werden. Einreisen aus Indien sind von nun an nur noch in wenigen, eng begrenzten Ausnahmefällen erlaubt.