Ferien im Alltag

ANZEIGE

Aktivguides für den Feierabend: Dolce Vita in Berlin

Wer nicht in den Urlaub fährt, bringt Urlaubsgefühle in die Arbeitswoche: Mit Aktivguides begibt man sich bei Feierabend auf eine Reise. Und das, ohne in den Flieger zu steigen.