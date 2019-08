Anzeige

Ich packe meinen Rucksack und nehme mit

Ziel ausgesucht, Route geklärt und dann die Frage: Was kommt mit? Bei Tagestouren gar nicht so einfach. Mögliche Antworten, was in die Reisetasche kann.

Von Vincent Aumiller

Ferienzeit ist Urlaubszeit. Natürlich möchte man sich dann erholen. Einen ganzen Tag nur mal auf der Couch verbringen, ist bestimmt auch mal ganz schön. Aber spätestens nach der kurzen Wellness-Zeit zu Hause, kribbelt es schon in Armen und Beinen. Denn in der freien Zeit ohne Arbeit und Stress möchte man auch etwas erleben – und mit der Familie Spaß haben.

Unabhängig davon, ob bereits eine längere Reise geplant ist, bleibt vor Urlaubsantritt oder nach der Rückkehr noch ein wenig Zeit. Und die eignet sich optimal für eine Tagestour. Möglichkeiten gibt es genug – nah und ein bisschen weiter weg. Zu entfernt sollte das Ziel aber nicht sein – schließlich soll der Trip ja voll von Abenteuern, Spannung, Genuss oder Erholung sein.

Was geklärt sein sollte

Ist das Ziel geklärt, bleibt oft die Frage: Was soll man bloß mitnehmen? Zu viel Gepäck ist beispielsweise bei Wanderungen hinderlich, zu wenig kann zu bösen Überraschungen führen. Was, wenn plötzlich trotz bester Wettervorhersage ein Wolkenbruch kommt oder der Junior beim Klettern etwas zu forsch war? Wenn das Handy den Weg weisen sollte, dann aber der Akku leer ist? Oder aber die Hitze einem zu schaffen macht und man feststellen muss, dass die eine Flasche Wasser doch zu wenig war?

Vor dem Start sollte man genau überlegen, was in den Rucksack oder die kleine Reisetasche soll. Unsere kurze Checkliste kann da ein wenig helfen. Freilich – für bestimmte Touren gelten auch bestimmte Anforderungen. So sind Wanderschuhe in den Bergen ein Muss, in anderem Gelände vielleicht des Guten zu viel. Wichtig ist nur, nicht unvorbereitet sprichwörtlich ins Blaue zu fahren. Schließlich ist die Ferien- beziehungsweise Urlaubs- auch die schönste Zeit.

Checkliste

An was man bei Tagestouren unter anderem denken sollte:

- Ausreichend Proviant

- Passende Kleidung

- Taschentücher

- Erste-Hilfe-Set

- Sonnenschutz (Creme, Brille, Kopfbedeckung)

- Taschenmesser

- Smartphone mit ausreichend Akku und nützlichen Apps

- Ausreichend Bargeld

- Müllbeutel