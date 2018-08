Anzeige

Im Großraum Genua nicht auf Küstenstraße ausweichen

Der Brückeneinsturz in Genua stellt die Region anhaltend vor große Verkehrsprobleme. Urlauber müssen daher einige Umleitungen in Kauf nehmen. Unbedingt umfahren sollten sie die Küstenstraße 1.

Autoreisende rund um Genua sollten nach dem Brückeneinsturz in der Stadt die Küstenstraße 1 meiden. Von einer Fahrt über die Straße sei wegen hoher Staugefahr dringend abzuraten, erklärt der ADAC.

Die Strada Statale 1 (SS1) verläuft südlich der zum Teil gesperrten Autobahn 10. Auf dieser liegt das Polcevera-Viadukt, auch Morandi-Brücke genannt, das am 14. August bei einem heftigen Unwetter eingestürzt war.

Die Brücke verbindet nicht nur den Osten mit dem Westen der Stadt Genua. Sie ist auch als Urlaubsverbindung "Autostrada dei Fiori" bekannt und eine wichtige Verbindungsstraße nach Südfrankreich, in den Piemont und die Lombardei. Nach der Teilsperrung der Autobahn können Urlauber Umleitungen nutzen, allerdings sind Staus möglich.

Besonders betroffen von der Autobahnsperre sind dem ADAC zufolge Autofahrer auf dem Weg von und zum Flughafen von Genua - und Reisende, die über Genua in Richtung Savona und Nizza fahren wollen oder umgekehrt. Wer von Norden kommend den Fährhafen Genuas erreichen möchte, kann die A 7 nutzen. Es bestehe aber erhöhte Staugefahr.

Der Brückeneinsturz hat bislang keine absehbaren Auswirkungen auf Kreuzfahrten von der Hafenstadt aus. Die Abfahrten der Schiffe "MSC Opera" und "MSC Divina" am kommenden Samstag sowie der "MSC Fantasia" und "MSC Seaview" am Sonntag fänden wie geplant statt, teilt die Reederei MSC Cruises mit. Für die An- und Abreise zum Hafen sollten Reisende zusätzliche Zeit einplanen. MSC hat seinen Sitz in Genf und bietet viele Kreuzfahrten im Mittelmeer an.

Auf dem deutschen Markt sind Aida und Tui Cruises die beiden größten Reedereien, die ihre Kreuzfahrten durch das westliche Mittelmeer häufig in Spanien starten.

Die italienische Reederei Costa Crociere bietet nach eigenen Angaben aktuell keine regelmäßigen Abfahrten von Genua aus an. Start und Ziel ist Savona. Alle Kreuzfahrten fänden wie geplant statt. Die Gäste würden informiert, dass der Verkehr beeinträchtigt sein könnte. Deutsche Costa-Urlauber fliegen über Mailand ein und fahren von dort über die Autobahn 26 nach Savona - nicht über Genua. (dpa)

