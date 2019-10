Anzeige

Israel, Flusskreuzfahrten und Bach: Tipps für Reisende

Zum Schlemmen nach Jerusalem oder zu klassischen Konzerten nach Würzburg: Im November gibt es einige besondere Anlässe zum Reisen.

Jerusalem feiert seine Gastronomie-Szene

Jerusalem (dpa/tmn) - Mit dem Open Restaurants Festival feiert Jerusalem im Herbst seine gastronomische Szene. Vom 19. bis 23. November werden kulinarische Führungen, Blicke hinter die Kulissen von Restaurants und ein Kunstprogramm geboten. Auf diese Weise sollen Besucher der Stadt die Levante-Küche kennenlernen, so das Staatliche Israelische Verkehrsbüro. Insgesamt stehen mehr als 80 Events im Programm. Tickets gibt es online. (https://openrestaurants.com)

Flussschiff "Viva Tiara" wird renoviert

Düsseldorf (dpa/tmn) - Das Flusskreuzfahrtschiff "Viva Tiara" von Viva Cruises wird renoviert. Die Kabinen und die öffentlichen Bereiche werden überarbeitet, außerdem soll es ein neues Bistro geben, teilte die Reederei mit. Vom März 2020 an wird das Schiff ganzjährig und ausschließlich für Viva Cruises auf Rhein und Donau unterwegs sein - als erstes eigenes Schiff der Reederei. Außerdem bietet der Veranstalter Flussreisen auf neun weiteren Schiffen an.

Klassische Musik: Bachtage in Würzburg

Würzburg (dpa/tmn) - Für Freunde klassischer Klänge gibt es im späten Herbst ein Musikfest in Franken: Vom 21. November bis 1. Dezember bieten die Würzburger Bachtage ein vielseitiges Konzertprogramm rund um die Werke Johann Sebastian Bachs (1685-1750). Daneben wird der Komponist Felix Mendelssohn-Bartholdy in diesem Jahr in den Mittelpunkt gerückt, so Frankentourismus. Tickets für die Veranstaltungen gibt es online ( www.bachtage-wuerzburg.de) (dpa)