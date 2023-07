Lebendiges Mittelalter: Die imposanten Burgen rund um die Stadt Salzburg besuchen

Sie begeistern mit atemberaubenden Ausblicken und machen längst vergangene Zeiten lebendig: Rund um die Stadt Salzburg gehören imposante Burgen zu den beliebtesten Ausflugszielen, unter https://www.salzburg-burgen.at/ gibt es einen Überblick über Tickets und Öffnungszeiten. Und das sind die drei bekanntesten Burgen:

Festung Hohensalzburg

Ein Highlight auf der Festung Hohensalzburg sind die Fürstenzimmer mit ihrer prunkvollen Ausstattung. Foto: djd/Salzburger Burgen & Schlösser

Die Festung Hohensalzburg aus dem 11. Jahrhundert ist als weithin sichtbares Wahrzeichen unverkennbarer Teil der weltberühmten Silhouette Salzburgs. Mächtig erscheint sie dem Besucher aus der Ferne, hautnah wird hinter ihren dicken Gemäuern Geschichte erlebbar. Als fürsterzbischöfliches Machtsymbol wurde sie einst erbaut, heute bietet die Wehranlage spannende Einsichten und überwältigende Ausblicke. Den höchsten Punkt können Besucher im Rahmen der neuen Panoramatour kennenlernen und dabei die Melodien des bekannten Salzburger Stiers zum Erklingen bringen oder mithilfe von Guckkästen in die Historie eintauchen. Weitere Highlights sind die Fürstenzimmer mit ihrer prunkvollen Ausstattung und das Magische Theater.

Tickets online kaufen: https://www.festung-hohensalzburg.at

Veranstaltungstipp: 2./3. September: Mittelalterfest mit traditionellem Handwerk, Fechtvorführungen und buntem Kinderprogramm.

Erlebnisburg Hohenwerfen

Mittelalterliches Treiben auf der Erlebnisburg Hohenwerfen: Zimperlich geht es bei den Kämpfen nicht zu, die Akteure müssen hart im Nehmen sein. Foto: djd/Salzburger Burgen & Schlösser/Wolfgang Lienbacher

Majestätisch thront die 900 Jahre alte Burg Hohenwerfen aber dem Salzachtal. In den historischen Burgmauern lässt sich das Mittelalter mit allen Sinnen erleben. Im Rahmen der Sonderausstellung "Mythos Jackl" tauchen die Besucher in die Welt der Hexen und Zauberer ein. Benannt ist die Schau nach dem Bandenführer Jakob Tischler alias "Zauberer Jackl". Mithilfe eines Audioguides in 13 Sprachen und speziell für Kinder in sechs Sprachen lassen sich Folterkammer, Kerkerverlies und der Glockenturm erkunden. Nicht versäumen sollte man die spektakulären Greifvogel-Flugvorführungen des historischen Landesfalkenhofs.

Tickets online kaufen: https://www.burg-hohenwerfen.at

Veranstaltungstipps:

25. August und 22. September: Mystische Nacht an der Tafel des Burggrafen mit Landsknechtmahl, mystischer Nachtführung und Feuershow. Anmeldung unter Telefon 0043-64685203 erforderlich.

26./27. August und 23./24. September: Mittelalterliches Treiben auf der Burg mit Schaufechten, Handwerkern, Jongleuren und Kinder-Ritterturnier.

Burg Mauterndorf

Schon vor dem Eintreffen auf Burg Mauterndorf messen diese kleinen Ritter ihre Kräfte. Foto: djd/Salzburger Burgen & Schlösser/Wolfgang Lienbacher

Die Sonnenuhr über dem Portal zur Burg Mauterndorf hat schon vor Hunderten von Jahren Händler, Halunken und Reisende auf ihrem Weg durch den Lungau begrüßt. Per Audioguide kann man sich heute auf die Reise ins Mittelalter begeben und im Felsenkeller Details zu Angriff und Verteidigung erfahren, in der Eingangshalle mit mittelalterlichen Handwerkern sprechen, in der Kleiderkammer sich ein "Gewand" aussuchen oder im Wehrturm mit seinem Einstieg in zwölf Metern Höhe die geheimnisvolle Schatzkammer entdecken. Eine 26 Meter lange Zugbrücke führt von der Burg zu einem künstlerisch gestalteten Rundweg durch die eindrucksvolle Naturlandschaft des Biosphärenparks Lungau.

Tickets online kaufen: https://www.burg-mauterndorf.at

Veranstaltungstipp: 12./13. August und 19./20. August: Mittelalterliches Spectaculum mit Schaukämpfen, Bogenschießen, Handwerksvorführungen und großem Ritterspielplatz.