Manhattan leuchtet wieder

Lichter am Rockefeller-Weihnachtsbaum in New York angezündet

Das Rockefeller Center in New York erstrahlt wieder in einem ganz besonderen Lichterglanz: Mit der alljährlichen Zeremonie rund um den berühmtesten Weihnachtsbaum der Welt startet die Metropole in die Weihnachtszeit.