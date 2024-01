Mit Hörmann Reise auf Musik-Kreuzfahrt

Mit dem Augsburger Reisebüro Hörmann Reisen in den Traumurlaub 2024. Eine besondere Idee: eine musikalische Kreuzfahrt entlang der spanischen Mittelmeerküste bis nach Madeira.

So kann der April starten: Die elftägige Musik-Kreuzfahrt mit Hörmann Reisen führt in südliche und herrlich warme Gefilde. Im italienischen Savona an der ligurischen Blumenriviera legt die Costa Pacifica ab.

Entlang der spanischen Mittelmeerküste erreicht das Schiff Andalusien und anschließend die traumhaft schöne Blumeninsel Madeira mit ihrem warmen, subtropischen Klima. Ein Highlight der Kreuzfahrt ist der Single-Bonus: Innenkabine zur Alleinbenützung ohne Zuschlag. Vollpension von der Ein- bis zur Ausschiffung sowie die Reiseleitung während der Kreuzfahrt durch Angelika Jekic zeichnen die Reise außerdem aus.

Mit Hörmann Reisen in den Traumurlaub

Los geht es am 3. April in Augsburg, mit einem 5-Sterne-Hörmann-Fernreisebus der Luxus-Klasse geht es nach Savona, wo sich die Reisegruppe einschifft. Während des ersten Seetages lernen die Kreuzfahrt-Reisenden all die Annehmlichkeiten der Costa Pacifica kennen. Es bieten sich ihnen unzählige Unterhaltungsmöglichkeiten. Ob Wellness, Sport, Spiel & Spaß oder einfach nur Sonnenbaden - nun heißt es, den Luxus des Traumschiffes genießen und sich kulinarisch verwöhnen lassen.

Und nicht vergessen: Wir befinden uns auf einer Musik-Kreuzfahrt: Die musikalische Unterhaltung beginnt bereits am Vormittag und endet erst in den frühen Morgenstunden in der Diskothek. Auf dem Schiff, das 1504 komfortable Kabinen auf 13 Decks, neun Pools und Whirlpools, sechs Restaurants sowie elf Bars und Lounges Platz bietet, reisen 18 Kapellen an Bord mit.

Kreuzfahrt über den Atlantik nach Madeira

Nach einer Zwischenstation in Málaga, der Königin der Costa del Sol, verlässt die Costa Pacifica durch die Straße von Gibraltar das Mittelmeer und steuert im Atlantischen Ozean die Azoren an. Am fünften Reisetag erreicht man Funchal, die Hauptstadt der zu den portugiesischen Azoren gehörenden Insel Madeira. Die in eine Hügellandschaft eingebettete Stadt birgt sehenswerte Ausflugsziele wie zum Beispiel den Monte Palace Madeira, den Botanischen Garten von Madeira und den Mercado dos Lavradores.

Auf der Rückreise nach Savona macht die Costa Pacifica noch Halt im südspanischen Cadiz mit seiner ursprünglichen Altstadt, in Valencia sowie in Spaniens zweitgrößter Stadt Barcelona, einem der Hotspots in Europa. Am elften Reisetag legt die Costa Pacifica schließlich wieder in Savona an, wo schon der Hörmann-Reisebus wartet.

