Mit anerkannten Vakzinen

USA-Reisen ab November möglich nach Impfung

Foto: Kostas Lymperopoulos/CSM via ZUMA Wire/dpa

Ab dem 8. November können jene Ausländer wieder in die USA einreisen, die mit bislang international anerkannten Präparaten vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind.

Mehr als anderthalb Jahre lang konnten Europäer pandemiebedingt bis auf wenige Ausnahmen nicht in die USA fliegen. In einigen Tagen hat die rigorose Einreisesperre ein Ende. Die US-Regierung legt nun weitere Details vor, was ausländische Reisende zu erfüllen haben.