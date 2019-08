Anzeige

Musikfest, Aktivurlaub und Großsteingräber-Route

Warum immer in die Ferne schweifen? Interessante Urlaubsziele finden sich oftmals gleich um die Ecke. In Bremen wird zum 30. Mal das Musikfest gefeiert, Rügen widmet den Herbst der Bewegung und dem Sport und in der Altmark ist eine Goldsteingräber-Route in Planung.

Zum Musikfest nach Bremen

Bremen (dpa/tmn) - Die Hansestadt Bremen feiert zum 30. Mal das Musikfest. Vom 24. August bis 14. September stehen insgesamt 49 Veranstaltungen im Festivalkalender. Allein am Eröffnungsabend rund um den Marktplatz können sich Besucher ein Programm aus 27 Konzerten an neun Spielstätten in drei Zeitschienen zusammenstellen, wie die Bremer Touristik-Zentrale mitteilt.

Aktivurlaub auf Rügen

Die Ostseeinsel Rügen bietet aktiven Urlaubern im Herbst ein breites Angebot. Vom 14. September bis 27. Oktober werden unter dem Titel " Aktivherbst" 90 Veranstaltungen angeboten - von Wanderungen über Radtouren bis hin zu Sport-Events. Die Wanderungen führen nach Angaben der Tourismuszentrale Rügen zum Beispiel zu Fischerorten, mystischen Orten und spektakulären Aussichtspunkten.

Altmark plant Großsteingräber-Route

In der nordwestlichen Altmark in Sachsen-Anhalt soll bald eine Großsteingräber-Route Touristen anlocken. Die gut 40 Kilometer lange "Megalith Route Altmark" soll vom Jahr 2021 an 13 Großsteingräber verbinden und weitere Sehenswürdigkeiten mit den bis zu 5000 Jahre alten Gräbern vernetzen. Die Route soll als Rad- und Autoroute mit jeweils leicht abweichenden Wegführungen angelegt sein. (dpa)

