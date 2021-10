Nervenkitzel in Manhatten

Kletter-Fans kraxeln bald auf New Yorks Wolkenkratzer

Bei der Eröffnung der Aussichtsplattform «The Edge» haben es Artisten vorgemacht. Nun können auch Besucher am Hochhaus «30 Hudson Yards» hinaufkraxeln.

Kletterer, die in New York City zu Besuch sind, können bald ein besonderes Abenteuer bezwingen: Die Außenwand eines Hochhauses mitten in der Stadt.