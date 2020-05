Neues aus der Reisewelt

Anzeige

Die High-Speed Fähre «Halunder Jet» an den Landungsbrücken in Hamburg. Das Boot soll jetzt wieder Urlauber nach Helgoland bringen.

Von der Nordsee über die Müritz-Region bis zum Bodensee: In Deutschland geht für Urlauber wieder mehr - egal ob Insel-Trip, Naturentdeckungen oder Ausflüge in die Lüfte.

Helgoland-Katamaran "Halunder Jet" fährt wieder

Helgoland (dpa/tmn) - Der Helgoland-Katamaran "Halunder Jet" bringt wieder Gäste auf Deutschlands einzige Hochseeinsel. Das Boot war wegen der Corona-Krise zwei Monate später als geplant in die Saison gestartet. Von Hamburg aus ging es auf der ersten Fahrt über Cuxhaven zu der Nordsee-Insel. Der Halt in Wedel fällt künftig weg. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, wurden die Sitzplätze neu arrangiert: Derzeit können laut Fährunternehmen nur 400 Fahrgäste befördert werden - statt normalerweise 680.

Müritz-Nationalpark lädt wieder zu Führungen ein

Federow/Hohenzieritz (dpa/mv) - Nach zwei Monaten Zwangspause sind im Müritz-Nationalpark wieder Naturführungen möglich. Zunächst startet der Nationalpark-Service in Federow mit Fischadlersafaris. Wie die Schutzgebietsverwaltung mitteilt, beginnen die vom Amt geplanten, kostenlosen Führungen ab 2. Juni. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn begrenzt, Voranmeldung daher sinnvoll. Die Parkverwaltung bietet Führungen etwa zu Froschkonzerten, in Moore und zur Quelle der Havel an. Das Schutzgebiet gilt als größter Nationalpark im norddeutschen Binnenland und umfasst die Teile "Serrahn", wozu der Unesco-Weltnaturerbe-Buchenwald gehört, und "Ostufer der Müritz".

Zeppeline starten am Bodensee in die Saison

Friedrichshafen (dpa/tmn) - Am Bodensee sind ab Ende Mai wieder Luftschiffe unterwegs. Die Zeppeline der neuen Technologie starten am 29. Mai in die Saison, wie die Deutsche Zeppelin-Reederei (DZR) mitteilte. Bereits einen Tag früher beginnen Zeppelin-Flüge auch ab Mönchengladbach und am Wochenende nach Pfingsten ab Bonn. Zur Sicherheit der Passagiere sei ein umfassendes Hygiene- und Abstandskonzept eingeführt worden. Die Zahl der Passagiere wird vorläufig von 14 auf 8 begrenzt. Die wenigsten Luftschiffe sind heute wirklich Zeppeline: Der Name ist markenrechtlich geschützt für die Zeppelin Luftschifftechnik in Friedrichshafen. Am Bodensee fliegen moderne Zeppeline seit 2001 wieder Passagiere. (dpa)

