Pandemie

Süden Frankreichs wird Corona-Hochrisikogebiet

Blick in eine Einkaufsstraße in dem kleinen Ferienort. Die Bundesregierung stuft größere Teile Frankreichs als Corona-Hochrisikogebiet ein.

In der Corona-Lage ist mitten in der Urlaubssaison weiter Bewegung. Während sich die Situation in den Niederlanden leicht entspannt hat, müssen Frankreich-Touristen nun einiges beachten.