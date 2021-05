Reisebuchung im Internet

Urteil: Flugportal muss sofort korrekten Endpreis anzeigen

Eine Flugbuchung per Internet kann frustrierend sein, wenn der anfangs günstige Preis am Ende doch nicht zu haben ist.

Oh, der Flug ist aber günstig! Was zunächst Hoffnung macht, entpuppt sich auf manchem Internetportal dann doch als Enttäuschung, wenn das Ticket am Ende doch mehr kosten soll. Rechtens ist das nicht.