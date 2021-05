Reisen der besonderen Art

Auch Firma von Jeff Bezos will Touristen ins All bringen

Mehrere Unternehmen und Raumfahrtbehörden haben schon Touristen ins All gebracht - jetzt will auch Amazon-Gründer Jeff Bezos diesen Markt erobern. Schon im Juli soll es losgehen. Mit Menschen an Bord ist seine Rakete "New Shepard" allerdings noch nie getestet worden.