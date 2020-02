Reiserücktrittversicherung zahlt nicht bei Coronavirus-Angst

Wie hier am Flughafen Hamburg werden Touristen vielerorts über richtiges Verhalten in Bezug auf das neuartige Coronavirus informiert. Wer aus Sorge, sich am Urlaubsort anstecken zu können, eine Tour storniert, darf jedoch nicht auf die Reiserücktrittskostenversicherung hoffen.

Bild: Bodo Marks/dpa