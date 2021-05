Tipps von den Reiseexperten

Bald ist es - hoffentlich - wieder möglich, in andere Länder zu fahren. Oder in einem komfortablen Reisebus gefahren zu werden. Wir haben einige Tipps bei Experten aus der Region eingeholt.

RED Touristik stellt sich für die Zukunft auf

Carl Domberger, Gründer und Gesellschafter der RED Touristik, holte sich zu Jahresbeginn Johannes Bögler als geschäftsführenden Gesellschafter in das Unternehmen. Seither arbeitet Johannes Bögler an der Neuausrichtung der Firma und erstellte ein umfangreiches Reiseangebot.

„Wir blicken sehr zuversichtlich auf die kommende Sommersaison“, äußert sich Johannes Bögler, „und haben einen umfangreichen und interessanten Katalog erstellt, der dem Reisegast wie gewohnt sehr individuell ausgearbeitete und qualitativ hochwertige Reisen bietet. Dieser Reisekatalog erscheint Anfang Juni, wobei alle Reisen bereits auf unserer Internetseite ersichtlich und buchbar sind.“

Das Angebot reicht von Tagesfahrten über europaweite mehrtägige Reisen und Urlaubsaufenthalte bis hin zu ausgewählten kulturellen Veranstaltungen. Außerdem findet der Gast im neuen RED Reisekatalog auch Wander- und Radreisen, die die Wahl lassen, mit vor Ort geliehenem Fahrrad oder mit eigenem Rad zu reisen, das im firmeneigenen „Radreisen-Anhänger“ transportiert werden kann.

Neu im Angebot sind die Urlaubsreisen nach Kroatien, Slowenien und Italien an die adriatischen Küsten. Diese Fahrten werden mit einem äußerst komfortablen 5 Sterne Liegebus durchgeführt, in dem erholsames Reisen zu erwarten ist. Auf allen Reisen kommen modernste Fernreisebusse der Firma Reisespaß Bögler aus Bobingen zum Einsatz, die dem Reisegast alle Annehmlichkeiten eines zeitgemäßen Reisens bieten. Dabei wird besonderer Wert auf Komfort, Erlebnis und Sicherheit gelegt.

Selbstverständlich werden jegliche sicherheitstechnischen Anforderungen, die die aktuelle Situation erfordert, in allen Reisebussen umgesetzt. So sind alle Reisebusse mit Luftfiltern mit antiviraler Funktion ausgestattet und bieten ausreichend Möglichkeiten zum Abstandhalten.

Die Beratung und Buchung der Reisen erfolgt über die Geschäftsstelle der RED Touristik in Augsburg in der Hermanstraße 4 und im Bobinger Reisebüro von Reisespaß Bögler sowie über Partnerbüros in der Region. (pm)

Für Fernweh muss man sich nicht schämen, finden die Profis von Reisewelt24

Wer jetzt in den Urlaub fährt, darf sich zurecht auf eine schöne und erholsame Auszeit freuen. Denn für Fernweh muss sich keiner schämen. In vielen Urlaubsländern ist der Tourismus die Branche mit den meisten Arbeitsplätzen, die vielen Familien ein Einkommen sichern, sowie ärztliche Versorgung und Zugang zur Bildung der Kinder. Wichtig ist in diesen herausfordernden Zeiten, sich stets und an allen Orten verantwortungsvoll zu verhalten. Daneben bedarf es einer guten Vorbereitung. „Das alles berücksichtigen wir bei Ihren Reiseplänen“, verspricht Andreas Stetter, Inhaber der Reisewelt24 in der Bahnhofstraße 18 in Gersthofen. Unter „Reisewelt24 Live“ gibt es bei Facebook jeden Freitag um 20 Uhr einen Livestream zu interessanten, aktuellen Themen von den Reiseprofis. (pm/jkor)

Kontakt

täglich von 10 bis 13 Uhr und von 14 Uhr bis 18 Uhr erreichbar sowie nach Terminvereinbarung, per Zoom- oder WhatsApp-Videoberatung.

Hörmann Reisen: Traumurlaub seit 85 Jahren

Wenn man einen der zahlreichen Stammkunden von Hörmann Reisen fragen würde, was denn einen Urlaub mit dem Familienunternehmen auszeichnet, dann würde man wohl zu hören bekommen: Die Hotels sind immer ausgezeichnet, dazu kommt ein attraktives Rahmenprogramm.

„In der Tat legen wir auf die Auswahl der Hotels ein besonderes Augenmerk, schließlich ist die Qualität des Hotels die Grundvoraussetzung für einen erholsamen Urlaub - und das ist unser oberstes Ziel“, sagt Xaver Hörmann. „Dank langjähriger Partnerschaften können wir für diese Qualität bei einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis bürgen.“ So hält es das Reiseunternehmen bereits seit 85 Jahren – und davon kann man sich bei zahlreichen Jubiläumsreisen selbst überzeugen.

„Wir möchten unsere Kunden inspirieren. Ihre Reiseträume und -wünsche sind für uns wie kleine Sterne, die wir für sie vom Himmel holen möchten, denn wir setzen alles daran, dass sie mit uns die Magie des Augenblicks erleben und ihre Reiseträume in Erfüllung gehen“, verspricht Mathilde Hörmann.

Für den Sommerurlaub am Meer hat Hörmann Reisen attraktive Reiseziele in Kroatien im Programm. Ob in istrischen Städten wie Porec, Rovinj und Umag oder auf den Inseln Losinj und Krk in der Kvarner Bucht, ob mit Halbpension, Vollpension oder all inclusive, ob im 3- oder 5-Sterne-Hotel: Bei der Vielzahl an Angeboten wird jeder fündig. Familien können sich über attraktive Kinderermäßigungen freuen, bis zu 100 Prozent für bis zu 15-Jährige sind möglich.

Unser Bild zeigt das Hotel Marea Valamar Collection Suites 5*, nur zehn Spaziergehminuten von der Altstadt von Porec entfernt. Hochklassige Serviceangebote sowie attraktive Pools sind auf die Bedürfnisse aller Familienmitglieder zugeschnitten, ob Babys, Kinder, Teenager oder Eltern. (pm)

Das Aichacher Reisebüro urlaubsoase.net

Hapag Lloyd Cruises ist eine hervorragende Reederei, die seit Jahrzehnten Erfahrung bei Expeditionsreisen hat. Als langjähriger Partner der Reederei bietet das Aichacher Reisebüro urlaubsoase.net unvergessliche Reisen.

Drei hochmoderne Schiffe mit maximal 230 Gästen an Bord steuern Routen an, die mit hohem Respekt gegenüber der Natur geplant sowie durchgeführt werden, teilweise fahren die Schiffe elektrisch. Das Programm 2022/23 ist bereits veröffentlicht und man hat aktuell noch die Chance, sich die schönsten Routen zu sichern. Ob Antarktis, Süd- und Mittelamerika, die Südsee, Alaska oder die Arktis, hier findet jeder seine perfekte Route.

Bei der Vorbereitung dieser und zahlreicher anderer Traumreisen ist man bei urlaubsoase.net bestens beraten. Seit 17 Jahren ist das inhabergeführte Büro im Herzen von Aichach zu finden, modern und technisch immer weit seiner Zeit voraus. Zu lange sollte man sich nicht gedulden, um mit den Reiseexperten in Kontakt zu treten. Die Buchungen für den Sommer 2021 und vor allem ab dem Jahreswechsel 2021/22 nehmen gerade voll Fahrt auf.

Persönlicher Service, bestens beraten, gut informiert, gerade in unsicheren Pandemiezeiten – das ist das Aichacher Reisebüro urlaubsoase.net. (pm/ansch)

Nussbaum Reisen bietet interessante Ziele und maximale Sicherheit

Wer es nach der langen Zeit des Lockdowns und Zuhauseseins kaum erwarten kann, wieder unterwegs zu sein, ist beim Familienbetrieb Nussbaum Reisen genau richtig. Hier hat man den Lockdown genutzt und hygienetechnische Vorbereitungen getroffen sowie schöne Reisen für die „Zeit danach“ ausgearbeitet. Die Gesundheit der Reisegäste steht für Familie Fleiner dabei an erster Stelle und deswegen bemüht sie sich um deren maximale Sicherheit. Zusätzlich zum bekannten Hygienekonzept wurden spezielle antimikrobielle Filter in die Klimaanlagen der Busse eingebaut, sämtliche Oberflächen werden mit einer permanenten, antimikrobiellen Beschichtung behandelt und die Busse regelmäßig einer Ozondesinfektion unterzogen.

Außerdem ein Zuckerl für Einzelreisende: Sie sitzen ohne Aufpreis alleine, also ohne Platznachbar. Der Re-Start steht unter dem Motto „Heimat erleben“ mit gemütlichen Tagesfahrten zu Bayerns schönsten Zielen. Wie wäre es mit einer Donaukreuzkreuzfahrt auf der MS Renate inklusive Spargelmenü? Die ersten Mehrtagesreisen gehen zu „Freunden“ - der Michlbauer im Bayerischen Wald freut sich auf den Besuch genauso, wie die „Spessarträuber“. Weitere wunderschöne Reisen sind geplant – an die Ostsee, nach Österreich, Italien, etc. (pm)