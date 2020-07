Anzeige

Schöne Picknick-Plätze in der Nähe

Wegen Corona verbringen in diesem Jahr viele ihren Urlaub zu Hause. Auch in der Nähe gibt es wunderbare Orte zum Picknicken für Tagesausflügler.

Von Karin Willen

Keine Lust auf einen Flug mit Mundschutz? Oder das anvisierte Reiseziel ist schon weitgehend ausgebucht und ziemlich teuer? Darunter muss die Ferienlaune nicht leiden. Selbst wer in einer Großstadt wohnt, kann dem Trubel entfliehen und in der Natur den Alltag vergessen – zum Beispiel beim Picknick. Einige Picknickplätze in der Nähe mit Aussicht und Geschichte…

Picknick in Bayern

München ist reich an Picknickplätzen: Olympiapark, Englischer Garten, der ruhigere Westpark und andere grüne Oasen in der Stadt bieten sich an, mit und ohne Alpenblick. Die Seen des Umlands ziehen traditionell viele Urlauber und Tagestouristen an, dank S-Bahn-Anschluss auch jene ohne Auto.

Dennoch finden sich hier einsame Picknickplätze mit Aussicht. Zum Beispiel entlang der Würm zwischen Gauting und Leutstetten. Zu den Geheimtipps zählt, sich am Walchensee ein Boot zu mieten und mitten auf dem See mit Alpenblick zu picknicken.

Wer am Walchensee picknickt, hat einen hervorragenden Blick auf die Alpen. Bei diesem Panorama schmecken die Snacks bestimmt noch viel besser. Bild: Matthias Balk

Den gibt es auch am Starnberger See an verschiedenen Ufern. Ein bisschen Dolce Vita vermittelt das Café Vespressi in Starnberg mit seinem Vespa-Verleih inklusive Picknickkorb und Tipps, wo man die Decke am besten ungestört ausbreitet.

Picknick in Baden-Württemberg

Killesberg, Karlshöhe oder Bismarckturm sind Picknickplätze mit einem schönen Blick auf Stuttgart. Mehr Abstand vom Alltag bringt die Achalm, der 707 Meter hohe Hausberg von Reutlingen mit einem grandiosen Rundumblick über die Schwäbische Alb und bei klarer Sicht sogar bis zum Schwarzwald. Einst reichte die Schwäbische Alb fast bis nach Stuttgart, davon zeugt das weiße Juragestein des Berges. Der 18 Meter hohe Aussichtsturm, der 1838 in eine Burgruine gebaut wurde, toppt die Aussicht während des Spaziergangs auf den Gipfel noch.

Unter dem Turm befinden sich zwei Holztische mit Bänken und eine Feuerstelle fürs Picknick. Für die Picknickdecke finden sich genügend andere Plätze mit Fernsicht. Wer nicht wandern will, parkt unterhalb der Ruine beim „Achalm Hotel“. Der HAP Grieshaber Rundweg, der von der Gemeinde Eningen unter Achalm auf den Gipfel führt, macht am Wegesrand mit den Werken des Künstlers bekannt.

Für das Grillen an öffentlichen Plätzen gelten besondere Regeln. Deshalb sollte man sich vorab informieren. Bild: Pasko Maksim, stock.adobe.com

Picknicken und Grillen

Im Gegensatz zum Grillen ist Picknicken im Prinzip überall gestattet. Doch Besucher öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen müssen sich an das Grünanlagengesetz halten, das einzelne Kommunen näher ausgestaltet haben. Dazu gehört es, sich umweltschonend zu verhalten und zum Beispiel keinen Müll zu hinterlassen. Wer Abfälle hinterlässt, kann mit einem Bußgeld bestraft werden. Die Höhe regeln die einzelnen Kommunen.

Wenn keine eindeutigen Hinweise wie Schilder auf eine Grillerlaubnis hindeuten, ist Grillen in Parks und auf öffentlichen Wiesen in Deutschland verboten. Viele Kommunen weisen eigens fürs Grillen gesonderte Plätze aus. Wer an anderen als den ausgewiesenen Stellen einen Grill aufbaut und grillt, wird verwarnt und muss Bußgeld zahlen. Die Höhe variiert nach Bundesland und ist besonders hoch in Naturschutzgebieten.