Sielmanns Naturlandschaft in Wanninchen zu erkunden

Am Schlabendorfer See erleben Besucher den Wandel einer Bergbaufolgelandschaft in ein Naturparadies. In der Nähe befindet sich auch das Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum mit einem Außengelände und naturkundlichen Ausstellungen.

Bild: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa-tmn