Stichproben der Bundespolizei

ANZEIGE

Mehr Quarantäne- und Einreisekontrollen zur Ferienzeit

Bundesinnenminister Horst Seehofer will in den Sommermonaten die Kontrollen an Flughäfen und die Überwachung von Quarantäne-Verpflichtungen verstärken.

Die Bundesregierung will in der Reisezeit sicherstellen, dass sich Rückkehrer an die Corona-Regeln halten. Deshalb wird es verstärkt Stichproben-Kontrollen an Flughäfen und Grenzen geben.