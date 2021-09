Störmthaler See

Schwimmende Kirche "Vineta" bei Ausflüglern beliebt

Die Kirche «Vineta» auf dem Störmthaler See soll an die 14 Orte erinnern, die dem Tagebau Espenhain weichen mussten. Außerdem ist sie ein beliebter Ort für Ausflüge und Trauungen.

"Vineta" - so heißt nicht nur die Stadt an der Ostsee, die laut einer Sage einst im Meer versank. Am Störmthaler See bei Leipzig gibt es eine Kirche mit dem gleichen Namen. Was es mit diesem Bauwerk auf sich hat: