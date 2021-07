Strengere Corona-Regeln

Frankreich: Cafébesuch nur noch mit Test- oder Impfnachweis

Wie in vielen europäischen Ländern steigen auch in Frankreich die Corona-Inzidenzwerte wieder an. Die Regierung will nun mit verschärften Einlass-Kontrollen gegensteuern. Urlauber sollten ich darauf einstellen.