Trotz Corona sicher und sorglos: Gruppenreisen mit Hörmann

Eine DRV-Studie hat ergeben: Gruppenreisen sind sicher. Dem Urlaub in Kroatien steht also nichts mehr im Weg. Hörmann Reisen bietet den speziellen Vorteil – und Frühbucherrabatt für den Sommer…

In einer aktuellen Studie hat das Robert-Koch-Institut (RKI) das reiseassoziierte Infektionsgeschehen im Sommer letzten Jahres unter die Lupe genommen. Aus Sicht des Deutschen Reiseverbandes (DRV) lassen sich aus der Studie Schlüsse ziehen, die für den Neustart des Tourismus in diesem Jahr hilfreich sind.

DRV-Studie: Gruppenreisen während der Corona-Pandemie

„Die Studie des RKI sollte von Branche und Politik für die stufenweise Entwicklung eines Restart-Konzepts für den Tourismus genutzt werden. Einmal mehr macht sie deutlich, wie groß der Erkenntnisgewinn durch systematisches und strategisches Testen ist. Darüber hinaus hat das RKI aufbereitet, aus welchen Ländern im vergangenen Sommer die meisten Auslandsinfektionen stammten. Ergebnis: Die klassische organisierte Urlaubsreise hat nur auf geringem Niveau zum Infektionsgeschehen in Deutschland beigetragen “, kommentiert DRV-Präsident Norbert Fiebig die Analyse des RKI.

Schutzmaßnahmen: Sicher und sorglos mit Hörmann Reisen

Wer mit Hörmann Reisen in den Urlaub fährt, der reist sicher. In seiner Busflotte setzt das Unternehmen zum Schutz der Insassen auf einen hohen Frischluftanteil, auf raschen Luftwechsel und auf antivirale Hochleistungspartikelfilter. Die Wirksamkeit solcher Schutzmaßnahmen bestätigt auch der Untersuchungsbericht des Hermann-Rietschel-Instituts der Technischen Universität Berlin in einer Studie.

Während im Bus etwa alle ein bis zwei Minuten die Luft ausgetauscht wird, geschieht dies im Flugzeug nur alle zwei bis drei Minuten und im Zug lediglich alle sieben Minuten. Ein schneller Luftaustausch senkt nach aktuellen Erkenntnissen das Risiko einer Verbreitung von Viren. Die leistungsstarken Lüftungs- und Klimasysteme der Hörmann–Omnibusse erfüllen die hierfür notwendigen Voraussetzungen.

Das Infektionsrisiko im Bus und der Hörmann-Vorteil

Zudem sorgt stets geschultes Personal mit fachgerechter Bedienung für einen permanent hohen Anteil an Frischluft im Innenraum – vor, während und nach einer Fahrt. Darüber hinaus stellen eine stetige Optimierung unseres Fuhrparks durch effektive Ausstattungen mit Aktivfiltern mit antiviraler Funktion sicher, um das Infektionsrisiko nachweislich zu senken.

Und das Beste: Mit dem Hörmann-Vorteil kann man sicher und sorglos buchen: Es wird nur 1 Euro Anzahlung fällig, außerdem kann man bis 21 Tage vor Reiseantritt für nur 1 Euro Stornokosten die Reise absagen. Ausgenommen sind lediglich Reisen mit Theaterkarten und Flusskreuzfahrten.

Sommerurlaub 2021 in Kroatien – mit Frühbucherrabatt

Für den Sommerurlaub am Meer hat Hörmann Reisen attraktive Reiseziele in Kroatien im Programm. Ob in istrischen Städten wie Porec, Rovinj und Umag oder auf den Inseln Losinj und Krk in der Kvarner Bucht, ob mit Halbpension, Vollpension oder all inclusive, ob im 3- oder 5-Sterne-Hotel: Bei der Vielzahl an Angeboten wird jeder fündig. Familien können sich über attraktive Kinderermäßigungen freuen, bis zu 100 Prozent für bis zu 15-Jährige sind möglich.

Außerdem winken bis zum 15. April teilweise noch Frühbucherrabatte. Unser Bild zeigt das Hotel Marea Valamar Collection Suites 5*, nur zehn Spaziergehminuten von der Altstadt von Porec entfernt. Hochklassige Serviceangebote sowie attraktive Pools sind auf die Bedürfnisse aller Familienmitglieder zugeschnitten, ob Babys, Kinder, Teenager oder Eltern.

Nähere Infos zur Hörmann Reisen GmbH