Tui: Urlauber nutzen überwiegend Flextarife für Sommerurlaub

Für die Tui-Kunden steht derzeit Flexibilität an erster Stelle. Zwei Drittel aller Neubuchungen sind aktuell Flexbuchungen.

Gerade wird viel darüber spekuliert, ob Deutsche zu Ostern wohl wieder verreisen können. Auch beim Sommerurlaub gibt es noch einige Fragezeichen. Tui-Kunden setzen daher auf Flexibilität.

Der weltgrößte Touristikkonzern Tui stellt sich auf eine rasche Erholung des in der Corona-Krise eingebrochenen Reisegeschäfts ein.

"Der Wunsch, spätestens im Sommer zu reisen, ist groß. Mit dem europaweiten Hochfahren der Impfungen wächst die Zuversicht, dass Reisen schon bald wieder möglich sind", sagte Marek Andryszak, Vorsitzender der Tui Deutschland Geschäftsführung, laut einer Mitteilung.

Während in der Vergangenheit die Kunden vor allem auf das Preis-Leistungs-Verhältnis geachtet hätten, stehe nun Flexibilität an erster Stelle. Laut Andryszak sind zwei Drittel aller Neubuchungen aktuell so genannte Flexbuchungen. Urlauber hätten damit die Möglichkeit, bis 14 Tage vor Anreise Flugpauschalreisen oder Unterkunftsbuchungen gebührenfrei umzubuchen oder zu stornieren.

Die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben Tui auch Ende 2020 tief in die roten Zahlen gerissen. Im ersten Geschäftsquartal bis Ende Dezember stand unter dem Strich ein Verlust von rund 803 Millionen Euro. Der deutsche Staat hat Tui seit dem Frühjahr 2020 mit Milliardensummen vor dem wirtschaftlichen Untergang bewahrt.

