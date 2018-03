Anzeige

Urlaub in Kroatien – Reise an die magische, blaue Adria

Urlaub! Wer denkt da nicht an Sonne, Strand und Meeresrauschen! Lassen Sie sich von Leitner Reisen an die wunderschöne Adriaküste entführen. Nein, nicht nach Italien. Wir nehmen Sie mit auf einen Urlaub in Kroatien.

Kroatien ist das perfekte Reiseziel für alle, die Sonne, Strand und Meer lieben, dabei aber auch etwas Abwechslung in Form von interessanter Kultur und traumhaft schöner, teilweise unberührter Natur zu schätzen wissen. Das Land hat alles zu bieten, was einen echten Traumurlaub auszeichnet. Haben wir Sie jetzt ein bisschen neugierig gemacht? Na dann, lassen Sie uns losfahren!

Kroatien – das Land der Inseln

Kroatien liegt am adriatischen Meer und grenzt an Ungarn, Montenegro, Bosnien und Herzegowina und Slowenien. Zagreb, mit über 790.000 Einwohnern, ist die Hauptstadt. Die Währung in Kroatien ist der kroatische Kuna. 1€ entspricht momentan circa 7 HRK (Stand 2017).

Kroatien ist aber vor allem das Land der tausend Inseln. Kein anderes Gebiet im Mittelmeer kann mit so viel Inselromantik, traumhaften Buchten mit sonnenverwöhnten Stränden und malerischen Felsenriffen aufwarten. Es gibt mehr als eintausend Inseln und jede von ihnen ist anders, jede ist etwas Besonderes. Die größten Inseln sind Krk und Cres.

Wetter und Klima in Kroatien

Ideal für sonnenhungrige Badeurlauber: In Kroatien herrscht mediterranes Klima mit ganzjährig milden bis heißen Temperaturen und bis zu 11 Sonnenstunden am Tag. Die heißeste Zeit ist von Juli bis September. Aber auch im Winter bleibt es meist angenehm mild bei Temperaturen von bis zu 15 Grad. Es lohnt sich also durchaus, unseren kalten Temperaturen mal eben Richtung Kroatien auzuweichen.

Kroatien hat viel zu bieten

In der Sonne liegen, entspannen und sich ab und zu im glasklaren Wasser des Mittelmeeres erfrischen? Klar, das ist die eine Seite des erholsamen Sommerurlaubes. Aber eigentlich hat Urlaub in Kroatien viel mehr zu bieten und es lohnt sich, wenigstens ein bisschen von diesem wunderschönen und vielfältigen Land zu entdecken. Sightseeing in Städten zwischen Altertum und Moderne, Strände und Buchten, die mit kristallklarem Wasser zum Baden einladen, dichte Wälder und Nationalparks, die mit wilden Wasserfällen in ihren Bann ziehen.

Fazit: Urlaub in Kroatien ist für jeden Geschmack geeignet!

Kroatien hat unglaublich viel zu bieten. Die knapp 2.000 Kilometer lange Adriaküste mit weißen Kieselstränden und blauem Meer, traumhafte Inseln mit nahezu unberührte Natur, kristallklares Wasser und fast menschenleere Strände, aber auch hohe Gebirgszüge. Kroatien ist ideal für Familien, aufregend für Entdecker und Abenteurer oder einfach nur gemütlich – in diesem faszinierenden Land findet jeder seinen individuellen Urlaub. Ein paar interessante Ideen haben wir für Sie schon mal vorbereitet. Hier finden Sie Ihre Busreise nach Kroatien.

