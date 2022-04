Die ersten Schritte zur erfolgreichen Ferienimmobilie: Vermieten ohne Provision?

Die erste Ferienwohnung ist gekauft. Doch wie werden Urlaubsgäste auf die Unterkunft aufmerksam und was darf bei der Ausstattung nicht fehlen? Muss ich für jede Buchung Provision zahlen oder kann ich die kompletten Mieteinnahmen behalten?

Die Vermarktung einer Ferienwohnung ist heutzutage einfacher denn je, dennoch muss man sich zunächst im Dickicht der Möglichkeiten zurechtfinden. In den letzten Jahren hat sich die Urlaubsplanung zusehends ins Internet verlagert. Bereits 2020 wurden 58 Prozent aller Urlaubsreisen, die länger als fünf Tage dauerten, ganz oder teilweise online gebucht. Eine starke Online-Präsenz gilt daher als einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Ferienimmobilie.

Ein Anbieter, der bei privaten Vermietern hohe Beliebtheit genießt, ist das Bremer Onlineportal Traum-Ferienwohnungen.de. Als eines der größten Portale in Deutschland bringt der Online-Marktplatz seit über 20 Jahren Urlaubsgäste und Vermieter zusammen. Doch warum setzen so viele Vermieter auf Traum-Ferienwohnungen? Ein entscheidender finanzieller Vorteil ist der Verzicht auf Provisionszahlungen. Als Vermieter zahlt man bei 12 Monaten Laufzeit lediglich 24,75 Euro pro Monat, ohne dass weitere Kosten für den Vermieter oder Urlauber fällig werden. Bei einer gut ausgelasteten Ferienwohnung lassen sich so einige tausend Euro pro Jahr sparen.

Mit dem besonderen Service können Vermieter ihre Ferienunterkunft komplett ausstatten und dabei auf ein von Gastgebern erprobtes Sortiment vertrauen. Foto: djd/www.traum-ferienwohnungen.de/Davor Strenja

Ein Novum in der Branche ist der integrierte Onlineshop, die Traum-Plaza, der allen Vermietern bei Traum-Ferienwohnungen offensteht. Mit dem Service können Vermieter ihre Ferienunterkunft komplett ausstatten und dabei auf ein von Gastgebern erprobtes Sortiment vertrauen. Als finanzieller Vorteil schlagen sich die stark rabattierten Preise positiv in der Bilanz nieder.

Wie geht es weiter, wenn die Ferienwohnung eingerichtet ist? Was sollte man bei Fotos beachten, wie kalkuliere ich Mietpreise? Und wie gehe ich mit Stornierungen um? Antworten auf diese Fragen und ausführliche Ratgeber zu sämtlichen Themen gibt Ihnen das Vermieter Magazin von Traum-Ferienwohnungen hier. Und falls es doch mal hakt, ist die Kundenberatung in Bremen direkt telefonisch erreichbar.

Die Vermittlung der Unterkunft bei Traum-Ferienwohnungen funktioniert nach dem Anfragemodell. Die Buchung wird direkt zwischen Urlauber und Vermieter abgeschlossen, sodass unliebsame Überraschungen ausbleiben, weil viele Fragen vorab geklärt werden können. Eine effiziente und direkte Gästekommunikation ist ein wichtiger Bestandteil für ein gelungenes Urlaubserlebnis. Um den Gastgeberalltag so einfach wie möglich zu gestalten und die Kommunikation mit den Gästen zu vereinfachen, steht in der Traum-Plaza eine digitale Gästemappe kostenfrei zur Verfügung. Das sogenannte WelcomeBook bündelt alle relevanten Informationen für den Urlaubsgast wie Details zur Anreise, Infos zum WLAN oder auch Ausflugs-Tipps für den Aufenthalt.

"Wir wollen unseren Gastgebern nicht nur eine vertrauenswürdige Quelle für Anfragen und Buchungen sein, sondern ihnen als Partner mit einer Vielzahl von Vorteilen und Dienstleistungen helfen, ihren Vermietungserfolg zu steigern", erklärt Ruud Smeets, Geschäftsführer von Traum-Ferienwohnungen. Zur Registrierung als Vermieter gelangen Sie hier.

Die Buchung der Ferienwohnung wird direkt zwischen Urlauber und Vermieter abgeschlossen. Foto: djd/www.traum-ferienwohnungen.de/Davor Strenja

Die abgebildete Ferienunterkunft finden Sie hier.