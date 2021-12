Frauenrechts-Statue

ANZEIGE

"Fearless Girl" darf vorerst auf Wall Street bleiben

Vornehmlich Frauen fotografieren sich am Internationalen Frauentag mit der Figur «Fearless Girl». Ob sie bleiben darf, wird Anfang 2022 eine Design-Kommission abschließend entscheiden.

Seit 2017 soll sie in New York an die Frauenrechte erinnern: die Statue "Fearless Girl". Das furchtlose Mädchen ist zu einen beliebten Foto-Motiv geworden. Ob sie bleiben darf, muss eine Kommission Anfang 2022 final klären.