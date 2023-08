Ein Besuch auf dem ibizenkischen "Hippy Market Punta Arabí“

Auf Ibiza gibt es einige Hippiemärkte. Der älteste und größte Hippiemarkt ist der "Hippy Market Punta Arabí". 2023 feiert er ein Jubiläum – und erweitert seine Öffnungszeiten.

In den 1960er-Jahren haben sich Hippies auf Ibiza niedergelassen – größtenteils im entlegeneren Norden der balearischen Insel. Die meisten von ihnen waren kreativ und arbeiteten als Künstlerinnen und Künstler, Handwerkerinnen und Handwerker oder als Musikerinnen und Musiker. Aus ihrem Handel entstanden Hippiemärkte, die es noch heute gibt. Der Besuch eines solchen ist ein Muss für Urlauberinnen und Urlauber der spanischen Insel.

Sehenswürdigkeiten auf Ibiza: die Hippiemärkte

Täglich geöffnet hat der Hippiemarkt in Playa d’en Bossa. Während der Saison können Touristinnen und Touristen samstags auch den Markt Las Dalias in San Carlos besuchen. Der älteste Hippiemarkt Ibizas ist der „Hippy Market Punta Arabí“ in einem familienfreundlichen Ferienort im Nordosten der Insel. Ihn gibt es, seit der Club „Punta Arabí“ im Jahre 1973 Hippies auf seinem Hotelgelände gestattet hat, ihre selbst gemachten Waren zu tauschen.

Ältester Hippiemarkt von Ibiza, größter der Balearen

Aus anfänglichen fünf Decken wurden richtige Marktstände – und heute ist der Hippiemarkt in Es Caná der größte der Balearen. Jährlich lockt der farbenfrohe Flohmarkt Tausende Besucherinnen und Besucher an. Außerdem feiert er heuer ein Jubiläum: Seit 50 Jahren findet er statt. Das Hotel hat sich zwar verändert – mittlerweile ist es das „Cala Martina“, die Stelle ist allerdings dieselbe geblieben. Von April bis Oktober hat der Hippiemarkt Punta Arabí jeden Mittwoch von 10 bis 18 Uhr, beziehungsweise von Juni bis September eine Stunde länger, geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Der "Hippy Market Punta Arabí" ist einer der größten und ältesten Hippiemärkte auf Ibiza. 2023 feiert er seinen 50. Geburtstag. Neu ist der Sunset Market, der die Öffnungszeiten auf Freitagabend erweitert. Foto: Julia Paul

Was es auf dem "Hippy Market Punta Arabí" gibt

Im Schatten von Pinien, Palmen und Kiefern schlängeln sich Wege labyrinthartig zwischen orangenen Bungalows hindurch. Über 500 Stände von Kunsthandwerkerinnen, Kunsthandwerkern, Künstlerinnen und Künstlern reihen sich hier aneinander – manche in Zelten, andere mit Tüchern überdacht. Zu kaufen gibt es lokale Produkte und handgemachte Einzelstücke. So bietet beispielsweise Fluxá Ibiza Gourmetprodukte wie „Sal de Ibiza“ mit den Geschmacksrichtungen Safran, Blume oder Curry an. Llum Ibiza fertigt von Hand umweltfreundliche Kerzen aus natürlichem Bienenwachs. Und Carola Barroch verkauft handgemachte Keramik.

An vielen Ständen werden Touristinnen und Touristen auf der Suche nach Souvenirs fündig, der Markt eignet sich aber auch zum Shoppen: Mode wie Sommerkleider mit wilden Mustern, Sonnenhüte oder Sandalen findet man ebenso wie Ketten, Armbänder, Ringe und Ohrringe oder Lederwaren wie Taschen, Geldbeutel und Gürtel. Außerdem gibt es Kunsthandwerk, Naturkosmetika, Antiquitäten und Musikinstrumente. Zwischendrin können sich Besucherinnen und Besucher massieren, ein Henna-Tattoo machen oder die Haare flechten lassen.

Das Wetter ist im Sommer auf Ibiza heiß. Auf dem Hippiemarkt Punta Arabí schützen Zelte und Tücher Besucherinnen und Besucher vor der Sonne. Foto: Julia Paul

Neben dem Einkaufserlebnis ist der Besuch des Hippiemarktes ein Highlight für alle Sinne: Duft von Räucherstäbchen und Kerzen liegt in der Luft; Musik von Bands sowie Straßenkünstlerinnen und -künstlern verwöhnt die Ohren. Jede Woche gibt es Konzerte, beispielsweise im multikulturellen Zelt. Hier treten von 14 bis 16 Uhr Künstlerinnen und Künstler mit Afro-Reggae, Flamenco, spanischem Rock oder Musik der 70er-Jahre & Co. auf.

Zu sehen gibt es neben der Flower-Power auch Shows und Aufführungen. Anfassen geht ebenfalls: Fast alles darf vor Ort an- oder ausprobiert werden – Umkleiden gibt es allerdings nicht. Die würden nicht zum freien Lebensstil der Hippies passen. Ebenso bunt wie dieser ist das kulinarische Angebot. Vor Ort gibt es mehrere Restaurants mit abwechslungsreicher Küche, Bars, Foodtrucks und eine Pizzeria.

Öffnungszeiten mit Sunset Market erweitert

Wer während des Bummelns eine Pause braucht, kann Cocktails trinken oder sich mit einem Eis abkühlen. Schließlich ist es auf Ibiza mit seinem mediterranen Klima die wärmste Insel der Balearen. Umso angenehmer ist, dass Touristinnen und Touristen den Hippiemarkt auch abends besuchen können – und zwar freitags von 18 Uhr bis Mitternacht. Dann lädt aktuell ein Sunset Market in die Hotelanlage ein.

Anreise zum Hippiemarkt in Es Caná

Vor Ort in Es Caná gibt es einige gebührenpflichtige Parkplätze. In vielen Ferienorten werden auch Bus- oder Bootsausflüge zum Hippiemarkt Punta Arabí angeboten.