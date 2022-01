Neues aus der Reisewelt

ANZEIGE

Skifahren mit den Kindern oder lieber Wildtiere beobachten?

Skikurse sind oft teuer - nicht im Pitztal. In Ruanda heben Heißluftballone über dem Akagera Nationalpark ab und in Paris ein Flieger, der direkt nach Al-Ula geht. Das ist neu in der Reisewelt.