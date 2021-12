Freier Eintritt in US-Nationalparks an fünf Tagen

Die Nationalparks sind das Highlight vieler USA-Reisen. An manchen Tagen zahlen Besucher keinen Eintritt.

Washington (dpa/tmn) - Der Eintritt in die Nationalparks der USA ist 2022 wieder an fünf Tagen kostenlos. Der US National Park Service gibt folgende Termine bekannt: 17. Januar (Martin Luther King Jr. Day), 16. April (First Day of National Park Week), 4. August (Anniversary of the Great American Outdoors Act), 24. September (National Public Lands Day) und 11. November (Veterans Day).

Die US-Behörde verwaltet nach eigenen Angaben insgesamt 423 Schutzgebiete, darunter Nationalparks, Gedenkstätten, besondere Küstenabschnitte und Erholungsgebiete. Für rund 110 zahlen Reisende gewöhnlich eine Gebühr zwischen 5 und 35 Dollar (rund 4,40 bis 31 Euro). Jedes Jahr ist der Eintritt an bestimmten Tagen kostenlos.

© dpa-infocom, dpa:211229-99-532659/2 (dpa)

Mitteilung